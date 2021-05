Wat te doen als je Apple TV 4k stukgaat - Apparata

Cast-kastjes zijn er in allerlei vormen en maten, maar ook prijzen. De Apple TV 4k is niet goedkoop, dus kun je deze repareren als er iets stuk is?

De kans is natuurlijk klein, maar het blijft techniek. En ook een Apple TV 4k kan een keer kapot gaan. Dan kun je naar de winkel gaan en dat zal ik je ook zeker aanraden als er nog garantie opzit. Maar je kunt ook zelf aan de slag gaan als de garantie is verlopen.

Want volgens de onderzoekers bij iFixit is een Apple TV 4k repareren geen hogere wiskunde. Geen schokkend nieuws, want ook de vorige generatie Apple TV bleek eenvoudig te fixen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een smartphone, zit de Apple TV niet complex in elkaar. Je hoeft ook niet bang te zijn dat je per ongeluk iets stuk maakt. Dat valt allemaal reuze mee.

Heb je problemen met de Siri Remote? Ga dan zeker niet proberen om je gereedschapskist uit de schuur te halen. Deze afstandsbediening is een stuk lastiger te repareren. Dat dus lekker aan Apple of een derde partij overlaten. Kijk ook de video van iFixit zeker even om de conclusie van de knappe koppen in detail te bekijken.

