Wat te kijken in je kerstvakantie

Een lockdown en een kerstvakantie. Dat kan maar één ding betekenen: veel tijd over om eens lekker TV te gaan kijken.

Vroeger moest je er uit om een videoband, of later een DVD, te gaan halen. Dat is overigens nog geeneens zo heel lang geleden. Maar de ontwikkelingen gaan snel, tegenwoordig hebben we allemaal wel een abonnement bij een van de streamingsdiensten. Met de lockdown en een kerstvakantie kan je er even lekker voor gaan zitten!

Kijken in je kerstvakantie

De ‘usual suspects’ zoals Casa of The Witcher laten we nu even buiten beschouwing. Die heb je al gekeken of staan op je shortlist. Andere kanshebbers om op die lijst te komen hebben we hieronder weergegeven.

For All Mankind

Apple TV krijgt gestaag meer gebruikers in Nederland. De series worden ook steeds beter op dit kanaal en daarom kan For All Mankind niet ontbreken. Dit is een van de eerste series van Apple TV en is geëvolueerd van een licht intrigerend alternatief geschiedenisverhaal – wat als de Sovjet-Unie als eerste op de maan landde? – op een van de beste drama’s ooit gemaakt over ruimtereizen.

Hawkeye

Het aanbod van Marvel– series is groot. Toch komen ze steeds weer met verrassende nieuwe series. Ook Hawkeye is de moeite waard. Clint Barton is nooit de meest interessante Avenger geweest, maar hij is fantastisch als de verdediger van Kate Bishop, een dappere pijlslingerende beschermeling. De serie bereikt misschien niet de hoogte van bijvoorbeeld Loki, maar het is altijd nog beter dan de door de experts uitgeroepen teleurstelling Falcon v. Winter Soldier.

Arcane

Dit is een League of Legends tv-show en draait op Netflix. Arcane heeft goed geschreven karakters, een prachtig gerealiseerde fantasiewereld en weelderige animatie. Hoewel er een aantal geweldige actiescènes zijn, is dit wat Arcane echt maakt. Je moet wel van de style houden. Maar de personages waar je van houdt zullen sterven. Schurken zijn nooit eentonig en helden zijn nooit perfect. Het is niet alleen een solide aanpassing van een videogame, het is ook een van de beste tv-shows die dit jaar debuteerde.