Wat te kijken op Netflix in januari!

Netflix komt met allerlei films en series om te kijken in januari van het aankomende nieuwe jaar.

Na alle kersfilms ben je wel toe aan wat anders. Home Alone voor de dertigste keer kijken heeft een impact op je gemoedstoestand. Daarom komt Netflix met een vrachtlading aan nieuwe films en series die je kan gaan kijken. Wij hebben er vier uitgepikt.

Films en series in januari op Netflix

We beginnen met de films. Spider- Man: Homecoming zal in januari te zien zijn. Dit is de eerste Marvel- film met Tom Holland als held. In de film leren we hem beter kennen. Natuurlijk moet hij de wereld beschermen tegen een schurk. Deze komt hij al snel op spoor. Deze slechterik verkoopt wapens aan andere (criminele) groepen, met alle gevolgen van dien. Peter neemt hier over contact op met Iron Man, maar dit lukt niet. Dus hij gaat het probleem zelf oplossen. Spektakel alom natuurlijk.

Een andere film die je kan kijken in januari is de klassieker The Prince and Me. De persoon die centraal staat is Paige. Zij is een student die een opleiding volgt aan de University of Wisconsin. Daar ontmoet ze een jongen, genaamd Eddie. Om een lang verhaal kort te maken: ze worden verliefd. Maar ze komt erachter dat hij eigenlijk een kroonprins is.

Dan de series. Daarvan zullen er twee populaire vervolgen in januari verschijnen. Aan het einde van de eerste maand zal het derde seizoen van Snowpiercer beginnen. Als je de eerste twee seizoenen niet kent, in deze serie is de aarde helemaal bevroren. Met als gevolg dat de mensheid zowat is uitgestorven. De mensen die toch nog leven, wonen in een trein die constant blijft rijden over de hele wereld. En je raadt het al: in de trein spelen zich allerlei taferelen af. In het derde seizoen gaat dit verder en zijn ze nog steeds op zoek naar een plek om te leven.

Ozark is een populaire serie. In de eerste maand van 2022 kunnen we het eerste deel van seizoen vier verwachten. De serie op Netflix gaat over een financieel adviseur. Hij verhuist zijn familie naar Missouri Ozarks om geld wit te wassen van een drugslord. Ook in het vierde seizoen zal de adviseur vechten om hieruit te komen.