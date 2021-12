Wat te verwachten van e-bikes in 2022

E-bikes zijn niet weg te denken en 2022 zal veel vernieuwingen brengen. Lees hier wat je mag verwachten.

In een paar jaar zijn e-bikes razend populair geworden. Logisch natuurlijk, je trapt makkelijker een grote afstand weg met wat ondersteuning. In het begin waren het de ouderen die massaal deze fietsten kochten. Nu is het ‘mainstream’ geworden en kan je zelfs mountainbikes kopen die elektrische hulp hebben. 2022 belooft een jaar te worden waar er nog meer veranderingen en innovaties komen op het gebied van e-bikes.

E-bikes in 2022

Cowboy is zo’n e-bike merk dat flink aan de weg timmert en heel veel innovaties op de markt brengt. De CEO Adrien Roose ziet het aankomende jaar rooskleurig in. Het afgelopen jaar zat al bomvol nieuwe producten. Denk aan de software, waarbij Bosch het white label Bosch eBike Systems en hun eBike Flow-app uitbracht. We zagen ook Advanced Driver-Assistance Systems (ADAS)-monitoring, die wordt gebruikt in veiligheidstoepassingen om rijders te helpen begrijpen wat zich achter hen bevindt en in hun dode hoeken terwijl ze rijden.

Roose zegt dat met name “slimme” of verbonden fietsen met een wrijvingsloze ervaring de trend zullen zijn. Vooral omdat klanten andere vormen van vervoer inruilen voor woon-werkverkeer of dagelijkse boodschappen met de e-bike. We zullen ook meer functies zien rond geïntegreerde navigatie, fitness-tracking en meer.

Investeringen

Het geld om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen zal toenemen in 2022. Daarbij zullen de fietsen nog meer high- tech worden en andere materialen zullen gebruikt worden om de fietsen te bouwen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld duurzaam hout. Daarnaast, investeringen in e-bike-bedrijven vertonen geen tekenen van vertraging. In 2021 zagen we dat bedrijven als Dance, Cowboy, VanMoof en Rad Power allemaal succesvolle financieringsrondes hebben afgerond.

Helaas zijn er nog steeds grote tekorten aan e-bikes en daarom zullen deze ook in het nieuwe jaar aanhouden. Een andere ontwikkeling die in 2022 zal toenemen is de fietsinfrastructuur. In Nederland is dat al goed op orde, maar er is veel vraag naar wegen waarop op een veilige manier sneller gefietst kan worden.