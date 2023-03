Wat zijn de handigste gadgets voor je tuin?

De lente begint aan te breken. De temperaturen gaan omhoog en wordt het tijd om op je tuin uit de winterslaap te halen. Uiteraard mogen coole gadgets dan niet ontbreken.

Ben je in het gelukkige bezit van een tuin? Dan wil je als techniekfan daar natuurlijk al helemaal los op gaan. Misschien is een laser gebruiken als grasmaaimachine niet helemaal je ding. Maar geen nood. Er zijn genoeg andere, minder maffe ideeën waar je wel degelijk veel plezier van kan hebben in de tuin.

Gardena Smart Irrigation Control

Het kon niet uitblijven: smart gadgets rukken ook op naar de tuin. Zoals de Gardena Smart Irrigation Control. Deze controller is uitgerust met wifi en kan je bedienen via je smartphone of internet. Je kan hiermee instellen wanneer en hoe je je tuin wil besproeien.

Met een app je hele tuin beheren, kan met Gardena Smart Irrigation Control. Bron Gardena

Erg handig, als je bijvoorbeeld op vakantie bent en er is net een droogteperiode in Nederland. Dan kan je vanaf je vakantieadresje in de Dordogne de rozenstruiken, je gazon en je rotstuintje net even die levengevende dosis H2O geven, waarmee je kan voorkomen dat je tuin bij thuiskomst in een mistroostig Sahellandschap is veranderd. Er is meer; Gardena heeft meerdere slimme gadgets die je in dit systeem kan inpluggen, waaronder een robotgrasmaaier.

Wel even loonsverhoging vragen aan je baas, of een extra dividenduitkering uit je BV halen. Want al deze gadgets samen komen wel op enkele honderden euro’s. Maar, mooi spul is het wel.

Innr slimme tuinverlichting

bron Innr

Innr richt zich op een combinatie van domotica en verlichting. Dit zowel binnenshuis als buitenshuis. Dat doen ze best wel goed. Ze hebben hiermee zelfs al in Europa een prijs in de wacht gesleept. Hun lampen werken samen met alle grote domoticaplatforms, inclusief het Nederlandse Homey.

Wil je je tuin opleuken met mooie lichteffecten? Dan is Innr the place to go. Dus apparaten worden aangestuurd door een met wifi bedienbaar grondstation, waarmee je zowel lampen aan uit kan schakelen, als kan programmeren. Je kunt dus een complete lichtshow van je tuin maken. Een aanrader als je je huis al helemaal smart hebt gemaakt, en nu los wilt gaan op de tuin.

Maar misschien is dit idee een beetje al te veel over de top. Bron Innr

Farmbot

Een gadget die je er snel uithaalt vanwege de hoge groenteprijzen, is de Farmbot. Met een paar duizend euro heb je jouw eigen automatische groentetuin, die je het hele jaar van je eigen onbespoten groente kan voorzien. Wil je meer weten? Hier vind je ons artikel.