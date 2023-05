Wat zijn de plus- en minpunten van de Kalkhoff Image 3.B Excite BLX 2023?

De Kalkhoff Image 3.B Excite BLX 2023 is een elegante, sterke en stevige fiets. Daar staan de e-bikes van Kalkhoff ook bekend om. In dit artikel lees je meer over de fietsleverancier Kalkhoff en alle voor- en nadelen van deze elektrische fiets!

Meer over Kalkhoff

Kalkhoff is een Duitse fietsleverancier en werd al in 1919 opgericht als familiebedrijf. De fietsen van dit merk staan bekend om hun elegante en stevige vorm. De fietsen, die in Duitsland worden gemaakt, kenmerken zich door het sportieve karakter. Bij Kalkhoff kiezen ze ervoor om tegenwoordig veel fietsen met riemaandrijving te produceren. Hierdoor kunnen e-bikes langer meegaan doordat riemaandrijving erg onderhoudsvriendelijk is. De fietsen van Kalkhoff zijn perfect voor woon-werkverkeer, maar kunnen ook gebruikt worden als recreatieve fietsen. Het is goed om te weten dat de fietsen van Kalkhoff in de hogere prijsklasse vallen.

De Kalkhoff Image 3.B Excite BLX 2023: comfortabel en sportief

Niet alleen heeft de Image 3.B Excite BLX 2023 een sportief uiterlijk, ook is dit model een uitstekende e-bike om lange stukken mee te fietsen. Dankzij de brede banden en de geveerde zadelpen, is elke fietsrit comfortabel. De fiets beschikt over de vernieuwde Bosch Performance middenmotor. Deze motor zorgt voor extra ondersteuning zodat je met gemak nog beter over zowel vlakke wegen als heuvelige landschappen kunt fietsen. En met een accucapaciteit van 625 Wh kun jij zowel thuis als op vakantie fijne ritten maken tot maximaal 140 kilometer met een volgeladen accu Deze Kalkhoff e-bike is een zogeheten ‘belt drive fiets’. De fiets beschikt over riemaandrijving in plaats van een ketting. Hierdoor is de fiets erg onderhoudsvriendelijk en zo heb je nog langer plezier van de Image 3.B Excite BLX 2023!

Type rit Woon-werkverkeer Accu capaciteit 625 Wh Actieradius 70 tot 140 kilometer Upgrade accu mogelijk – Type remmen Hydraulische Schijfremmen Aantal versnellingen 5 Kracht motor 75 Nm

Wat zijn de pluspunten van dit model?

Ben jij op zoek naar een comfortabele en sportieve fiets met een elegant uiterlijk? Dan is dit model van Kalkhoff iets voor jou. Dankzij de Bosch motor en de hoge actieradius kun je met gemak door verschillende landschappen fietsen en behoorlijke afstanden afleggen. Doordat de fiets een riemaandrijving heeft, biedt dit weinig weerstand en is deze e-bike ook nog eens onderhoudsvriendelijk.

De pluspunten op een rij:

+Sportieve behuizing

+Licht fietsen dankzij riemaandrijving en Bosch Performance motor

+Comfortabel fietsen dankzij zadelpen en brede banden

+Accucapaciteit van 625 Wh

Zijn er ook nadelen?

Dit model heeft ook een minpunt: doordat deze e-bike over 5 versnellingen beschikt, heb je een beperkt schakelbereik. Je kunt het beste voor jezelf nagaan of dit een groot nadeel is.



Minpunt:

-Beperkt schakelbereik met slechts 5 versnellingen

Maak een proefrit

Bij Fietsvoordeelshop.nl is het mogelijk om deze fiets eerst in de winkels te bekijken of geheel vrijblijvend een proefrit te maken. Zo weet jij zeker dat de Kalkhoff Image 3.B Excite BLX 2023 bij jou past!