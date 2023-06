Wat zijn de verschillen tussen de Gazelle Classic T7 2023 en Gazelle Tour Populair 2023?

In dit artikel zullen wij deze twee fietsen zonder trapondersteuning vergelijken. De fietsen zijn beide van het merk Gazelle. Dit is een fijn en betrouwbaar merk met een goede prijs – kwaliteit verhouding. Ben je op zoek naar een kwalitatief goede fiets tegen een scherpe prijs? Dan zijn deze twee hippe omafietsen goede opties. Hieronder zullen we per fiets de belangrijkste eigenschappen en de plus- en minpunten bespreken.

Gazelle Tour Populair 2023

Deze Gazelle Tour Populair 2023 fiets is een stevige en nette omafiets. Het heeft een slank stalen frame dat sterk is en tegen een stootje kan. Daarnaast is de fiets ook nog eens onderhoudsvriendelijk dankzij de gesloten kettingkast en trommelrem. Een perfecte stadsfiets dus! De fiets heeft 3 versnellingen, een leren Brookszadel en een ouderwetse bel, dat maakt dat deze Gazelle fiets een echte retro-uitstraling heeft. De prijs van deze fiets is € 899.

Plus- en minpunten:

We beginnen met de pluspunten. De Gazelle Tour Populair 2023 heeft een sterk frame en een retro-uitstraling. Het echt leren zadel is ook heel fijn voor de langere ritten en maakt het extra comfortabel. Daarnaast heeft de fiets heeft ook een paar minpunten. De vaste voorvork en de zadelpen veren niet mee. Ook is de fiets redelijk zwaar, als je eenmaal fietst merk je dit niet meer maar met het verplaatsen van de fiets is dit wel het geval.

Hieronder op een rij:

+ Sterk frame

+ Nette uitstraling

+ Leren zadel

– Voorvork en zadelpen veren niet mee

– Zware fiets

De belangrijkste specificaties:

Verlichting voor LED verlichting via een accu Verlichting Achter LED verlichting via een accu Remmen Trommelremmen Aantal versnellingen 3

Gazelle Classic T7 2023

De Gazelle Classic T7 2023 is een echte omafiets, met een chique, maar vlotte uitstraling. Je hebt de keuze uit de kleuren beige en blauw. Deze fiets uit te breiden met een voordrager, zodat jij bijvoorbeeld makkelijk je tas mee kunt nemen. Met 7 versnellingen profiteer je van een ruim schakelbereik en fiets je makkelijk van A naar B. Dankzij de ledverlichting op deze Gazelle ben je altijd goed zichtbaar. Ben je op zoek naar een goede degelijke fiets met een mooi uiterlijk? Dan is de Gazelle Classic T7 2023 iets voor jou. Je koopt deze fiets vanaf € 699.

Plus- en minpunten:

Ook deze fiets heeft een paar plus- en minpunten. De pluspunten zijn dat je met de 7 versnellingen een groot schakelbereik hebt, waardoor je extra comfortabel kan fietsen. Daarnaast kan je deze fiets uitbreiden met een voordrager waardoor je meer spullen mee kan nemen. De fiets heeft onderhoudsarme onderdelen. Zo heb jij nooit gedoe onderweg. Het enige minpunt is, dat het een fiets is zonder extra comfort onderdelen.

Hieronder staan de voor- en nadelen in een overzichtelijk rijtje:

+ Groot schakelbereik met 7 versnellingen

+ Onderhoudsarme onderdelen

+ Voordrager kan bevestigd worden

– Basic fiets zonder extra comfort

De belangrijkste specificaties: