Wat zijn de voordelen voor het overgaan naar sim only?

Geld besparen voornamelijk. Maar er zijn nog meer voordelen voor het overgaan naar sim only.

De tijd dat een prepaid mobiele telefoon de norm was ligt al heel ver achter ons. Al jaren is het de normaalste zaak van de wereld om een abonnement met smartphone te combineren. Maar het is vandaag de dag zo dat de smartphone steeds langer meegaat. Als je een beetje zuinig bent kun je zo 3 of 4 jaar doen met een toestel. En daar komt sim only om de hoek kijken.

Sim only is een stuk voordeliger in vergelijking met een abonnement met smartphone. Bovendien betaal je die nieuwe smartphone niet in een keer af, waardoor je een lening aangaat. En dat betekent BKR registratie. Alsof het al niet moeilijk genoeg is om aan een huis met bijbehorende hypotheek te komen. Sim only is de slimste vorm van een telefoonabonnement. Het scheelt al gauw tientallen euro’s op maandbasis. Bovendien heb je nog altijd je vertrouwde smartphone bij de hand. Alle voordelen op een rijtje geeft een goed perspectief.

Je bespaart tientallen euro’s op maandbasis

Groot aanbod in abonnementen

Flexibiliteit; je ziet niet altijd vast aan vervelende contracten

Alle grote telecomaanbieders geven keuze voor allerlei abonnementen. Sim only vergelijken is dan ook een must om een abonnement te vinden dat bij je past.