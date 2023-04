Wat zijn onze favoriete auto’s in de middenklasse?

De term middenklasse wordt gebruikt om de grote verschillen tussen voertuigen te categoriseren. Vaak wordt gedacht dat een auto in de middenklasse een gemiddelde auto betreft. Toch is dit niet waar. Auto’s in de middenklasse zijn namelijk groter en duurder dan de ‘gemiddelde auto’, ook wel het C-segment genoemd. Om deze verwarring te voorkomen noemen de Europese Commissie en verhuurbedrijven de middenklasse ook wel het D-segment.

Wat is een middenklasse auto? Wat zijn onze favoriete voertuigen uit het D-segment en waar moet je op letten als je een voertuig aanschaft uit de middenklasse? Je leest de antwoorden op deze vragen in dit artikel.

Wat zijn de kenmerken van een middenklasse auto?

Van miniklasse, tot compacte middenklasse, middenklasse, hogere middenklasse en topklasse. Het klinkt als een logische categorisering. Toch zijn de eigenschappen van elk segment niet voor de hand liggend. Voor de middenklasse of het D-segment bestaat er geen officiële omschrijving. Wel zijn er een aantal kenmerken van deze auto’s te noemen.

Zo ligt de prijs van een voertuig in de middenklasse gemiddeld genomen tussen de 20.000 en 40.000 euro. Dit betreft het bedrag voor een nieuwe auto. Het D-segment doet het ook op de occasionmarkt. Zeker als gezinsauto en bedrijfs- of leasewagen is de populariteit groot. De sterke wagens uit deze klasse zijn gemaakt voor lange afstanden en om bijvoorbeeld een aanhanger of caravan te trekken. Bekende voertuigen uit het D-segment zijn de BMW 3 serie, Volvo V60 en Toyota Corolla. We lichten deze populaire middenklassers hieronder verder toe.

Welke voertuigen uit het D-segment zijn onze favoriet?

Er is een groot aanbod aan nieuwe en tweedehands voertuigen uit het D-segment. Om je te helpen bij het maken van een keuze welke auto je aan wilt schaffen, lees je hieronder onze 3 favoriete voertuigen uit de middenklasse.

#1 BMW 3 serie

Met geschiedenis die jarenlang teruggaat wat betreft de productie van auto’s en de sterke reputatie op het gebied van techniek en luxe, heeft het Duitse BMW zich weten te ontwikkelen tot een bekende speler binnen de automarkt. De aandrijving van de BMW 3 serie gebeurt met de viercilinder benzinemotor.

Bij deze serie mag natuurlijk ook het gemak van de elektrisch te bedienen achterklep niet ontbreken. Andere voorzieningen zijn onder andere de 18 inch lichtmetalen velgen, led achter- en voorlichten, elektrisch bedienbare ramen en een in delen in te klappen achterbank.

Wij hebben de belangrijkste eigenschappen van de BMW 3 serie voor je op een rij gezet:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 184 pk Top snelheid 230 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Achterwiel (AWD) Energielabel D Gemiddeld verbruik 1 liter op 16 kilometer

#2 Volvo V60

Het Zweedse Volvo heeft zich weten te positioneren als een uiterst veilig automerk, dankzij onder andere het ontwerpen van de driepuntsgordel.

De Volvo V60 is een middelgrote en luxe stationswagen die sinds 2010 verkrijgbaar is op de automarkt. De aandrijving werkt met behulp van een benzinemotor en een handgeschakelde zesversnellingsbak. Features als 17 inch lichtmetalen velgen, extra getint glas en led-dagrijverlichting behoren tot de voorzieningen die deze auto een extra vleugje comfort en luxe geven.

Lees hieronder de belangrijkste eigenschappen van de Volvo V60:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Handgeschakeld Vermogen 152 pk Top snelheid 205 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel B Gemiddeld verbruik 1 liter op 17 kilometer

#3 Toyota Corolla

Bezitters van een Toyota waarderen hun auto wegens de hoge betrouwbaarheid en de lage onderhoudskosten, brandstofkosten en kosten voor afschrijving. Wanneer je besluit om je auto in te ruilen, kun je een hoge inruilwaarde verwachten.

Deze Toyota Corolla is een hybride voertuig. Dit betekent dat je nóg minder brandstof verbruikt dankzij de ondersteuning van de elektromotor. Voorzieningen die je kunt verwachten bij de Corolla zijn onder andere de 16 inch lichtmetalen velgen, actieve hoofdsteunen, led-verlichting en een in delen in te klappen achterbank.

Ook voor deze betrouwbare hybride Toyota hebben wij de belangrijkste eigenschappen voor je uitgezocht:

Aantal deuren 5 Aantal zitplaatsen 5 Schakeling Automaat Vermogen 122 pk Top snelheid 180 kilometer per uur Aantal cilinders 4 Aandrijving Voorwiel (FWD) Energielabel A Gemiddeld verbruik 1 liter op 22 kilometer

