Wat zijn stablecoins nou echt?

In de wereld van de crypto’s wordt steeds meer gesproken over stablecoins, maar wat zijn het nou echt?

Dit soort muntjes worden ook steeds populairder. Het is een soort cryptocurrency gekoppeld aan een ‘bezit’, zoals de Amerikaanse dollar die niet veel in waarde verandert. Veel van de tientallen stablecoins die nu in omloop zijn, gebruiken de dollar als hun benchmarkactiva. Maar veel zijn ook gekoppeld aan andere fiat-valuta’s die zijn uitgegeven door overheden zoals de Euro.

Stablecoins

Het handige hieraan is dat de prijs niet zo volatiel is als bij de crypto’s zoals Bitcoin. De laatste is natuurlijk heel gevoelig voor emoties. Hierdoor zijn er veel ups-and-downs. Dit kan overigens ook voordelen met zich meebrengen, maar daar zijn de stablecoins niet voor.

De eerste stablecoin stamt alweer uit 2014. Dit was Tether, op deze munt zijn veel stablecoins gebaseerd. Gebruikers ontvangen één token voor elke dollar die ze storten. In theorie kunnen de tokens vervolgens op elk moment weer worden omgezet in de oorspronkelijke valuta, ook tegen een één-op-één wisselkoers.

Markt en kenmerken

62 miljard dollar (!) stond er eind juli uit aan Tether. Dit is iets meer dan de helft van de marktkapitalisatie van 117 miljard dollar van alle stablecoins wereldwijd. De op één na grootste staat bekend als USD Coin, heeft een marktkapitalisatie van ongeveer $27 miljard.

Stabelcoins werden in eerste instantie veel gebruikt om andere crypto’s te kopen. Dit omdat veel cryptocurrency-uitwisselingen geen toegang hadden tot traditioneel bankieren. Ze zijn veel bruikbaarder dan ‘normale’ munten omdat ze 24 uur per dag, zeven dagen per week, waar ook ter wereld te gebruiken zijn. En dit zonder afhankelijk te zijn van banken. Overboekingen nemen enkele seconden in beslag.

Ook werken de stablecoins met slimme contracten op blockchains. Hier heb je geen wettelijke autoriteit voor nodig om dit uit te voeren. De code in de software bepaalt automatisch de voorwaarden van de overeenkomst en hoe en wanneer geld wordt overgemaakt. Dit maakt stablecoins programmeerbaar op manieren dat niet met dollars kan.