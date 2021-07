Wauw. Maps in iOS15 ziet er goed uit

Afbeelding via Apple

De Maps- app in iOS15 ziet er strak uit. Apple heeft erg veel verbeteringen gedaan. Zoveel zelfs dat het bijna een hele andere ervaring is geworden.

Apple heeft niet een of andere kleine update gemaakt. Nee, ze ‘all in’ gegaan met de Maps- app voor iOS15. Er zijn bijvoorbeeld betere routebeschrijvingen, verbeterde OV-instructies en meer meeslepende AR-gebaseerde wandelroutes.

Maps in iOS15

De nieuwe Maps ziet er dus goed uit. Het ontwerp is bijna op alle vlakken bijgewerkt en je kunt alles zien met een ongelooflijk detailniveau. Dit was bij de vorige versie niet echt zo. Hieronder nemen we de belangrijkste wijzigingen door.

Bijgewerkte kaarten

Als je Kaarten gebruikt voor een routebeschrijving, is er meer gedetailleerde weginformatie voor je. Kaarten maken afslagstroken, zebrapaden en fietspaden duidelijk. Zodat je precies weet waar je heen moet gaan.

Om verwarring te verminderen bij complexe knooppunten waarover genavigeerd moet worden, verschuift Maps zo naar een perspectief op straatniveau dat het veel duidelijker wordt. Dit alles is opgenomen op een speciale rijkaart, die ook actuele verkeersincidenten en omstandigheden zoals wegafsluitingen belicht.

Afbeelding via MacRumors

Gedetailleerde stadsplattegronden

Alle kaarten in iOS15 zijn meer gedetailleerder. Wegen, buurten, bomen en gebouwen worden gedetailleerd weergegeven en er zijn 3D-weergaven van oriëntatiepunten zoals de Golden Gate Bridge in San Francisco.

Steden met 3D-oriëntatiepunten en hoge detailniveaus zijn San Francisco, Los Angeles, New York en Londen. Hopelijk volgt bijvoorbeeld Amsterdam ook snel. Apple heeft ook zijn Infinite Loop- en Apple Park-campussen in 3D weergegeven, en dit is een functie die in de toekomst naar andere steden zal worden uitgebreid.

Afbeelding via MacRumors

AR-wandelinstructies in Maps iOS15

Routebeschrijvingen als je loopt, dat werkt niet altijd zo lekker. Daarom komt ‌Apple‌ nu met Looproutes in augmented reality, waardoor het gemakkelijker wordt om te komen waar je heen moet. De AR-modus biedt stapsgewijze aanwijzingen tijdens het lopen en je kunt deze openen door de gebouwen om je heen te scannen, wanneer daarom wordt gevraagd na het starten van een route. Om AR-looproutes te krijgen, is een iPhone met een A12-chip of nieuwer vereist.