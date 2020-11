We gaan allemaal aan de Nintendo Switch - Apparata

Pandemie? Lockdown? Nou en, met de Nintendo Switch vermaken we ons wel, zo blijkt uit de cijfers.

Gamen is relevanter dan ook. Niet alleen is het erg vermakelijk, je draagt ook een steentje bij aan de maatschappij. Blijf binnen en ga alleen naar buiten voor noodzakelijke zaken is eenvoudig vol te houden met leuke games in huis. Maar dan moet je wel een goede computer of console hebben.

Een toegankelijke console voor het hele gezin is de Nintendo Switch. Dit is ook nog eens een hybride console. Je kunt het apparaat op je TV aansluiten, maar ook als handheld gebruik zonder tussenkomst van een groot scherm. Dit maakt het apparaat ontzettend populair, ook nu in tijden van crisis.

Uit de nieuwste cijfers van Nintendo blijkt dat het bedrijf al 6,86 miljoen exemplaren van de Switch heeft geleverd. Ter vergelijking: vorig jaar ging het om 4,8 miljoen exemplaren in een vergelijkbare periode. Dat betekent dat de populariteit van de Switch alleen maar is toegenomen. De coronacrisis lijkt een prima verklaring te zijn. Ook is er vorig jaar een goedkopere variant op de markt gekomen in vorm van de Switch Lite.

Met games als Animal Crossing en de Mario’s die maar blijven komen is en blijft het aanbod van games op de Switch leuk en relevant. Dat verklaart ook het succes van het apparaat.