We gaan in Nederland massaal de mist in met cookies

Hoe gaan we in Nederland met cookies om? Als het aan de bewuste internetgebruiker ligt ongekend slecht.

Cookies zijn overal en dan hebben we het niet over de lekkere varianten met chocoladestukjes erin. Volgens een onderzoek van Nord VPN accepteren we in Nederland massaal cookies. En dat terwijl we weten wat de nadelen hiervan kunnen zijn.

Cookies in Nederland

Websites moeten in Nederland sinds enkele jaren verplicht vragen of ze cookies mogen plaatsen. Deze stukjes code zijn een manier om je te identificeren en te kunnen volgen. Tegelijkertijd gebruiken websites cookies bijna altijd om je een betere gebruikerservaring te geven. Geen cookies betekent vaak een slecht of zelfs totaal niet werkende website.

Niet heel gek dus, dat maar liefst de helft van alle Nederlanders standaard alle cookies accepteert. Dat blijkt niet zo gek, aangezien slechts 30% van alle Nederlanders volgens het onderzoek van Nord VPN bang is dat de overheid hen volgt. Hier zijn de meest opvallende uitkomsten van het onderzoek:

64% van de Nederlanders heeft het gevoel dat hun online gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties

48% denkt dat onze gegevens worden geanalyseerd door bedrijven om relevante informatie aan ons te tonen

61% denkt dat zijn gegevens aan andere bedrijven worden verkocht

Hoe werkt een VPN hier tegen?

Waarom doet Nord VPN dit onderzoek? Uiteraard voor publiciteit en om het publiek te informeren. De realiteit is wel dat een VPN in principe niets tegen cookies doet.

Bij bezoek aan een website slaat je browser cookies op, die blijven daar. Bedrijven kunnen op basis van die cookies achterhalen waar je bent geweest en wie je bent. Of je nu in Nederland browset, of via een VPN aan de andere kant van de wereld, cookies worden bij je opgeslagen.

De beste manier om tracking via cookies tegen te gaan is dus niet een VPN, maar het steevast verwijderen van cookies. Dat kan handmatig, maar bijvoorbeeld ook door incognito te browsen.