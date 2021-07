We kopen met z’n allen Bitcoin omdat we bang zijn!

UBS is de grootste bank van Zwitserland met een Nederlander als baas. Hij zegt dat we met z’n allen Bitcoins kopen, omdat we bang zijn om de boot te missen.

Ralph Hamers is de man die nu de baas is bij UBS. Hij heeft jarenlang gewerkt bij ING, voordat hij CEO werd van deze Zwitserse bank. De klanten van de bank kijken naar verschillende beleggingsalternatieven en dat er angst is om iets te missen (FOMO) als het gaat om investeringen in cryptocurrency.

Bitcoin kopen omdat we bang zijn om iets te missen

Het is toch vervelend als je buurman straks wel een mooie nieuwe auto voor de deur heeft staan en jij niet. Dat kan natuurlijk als hij handig handelt in crypto’s en jij niet. Daarom kopen veel mensen toch maar digitale munten. De CEO van UBS Group AG, Ralph Hamers, sprak over cryptocurrency in een interview met Bloomberg’s Manus Cranny.

Steeds meer investeringsbanken bieden cryptodiensten aan hun klanten aan. Aan de CEO werd gevraagd wat UBS doet voor zijn vermogensbeheerklanten op het gebied van toegang tot cryptocurrency-investeringen. “Klanten kijken naar verschillende alternatieven”, antwoordde hij. “Ze horen over crypto en er is ook een beetje angst om [FOMO] te missen.”

Hamers ging verder en verdedigde zijn stelling: ze lezen het in de kranten, maar ze zien ook de volatiliteit, dus eerlijk gezegd adviseren we voorzichtigheid en bieden we het niet actief aan… We zijn van mening dat de crypto zelf nog steeds een ongeteste activacategorie is.

Hamers werd ook gevraagd: “Heeft u als CEO geen FOMO dat u misschien een paar miljonairs en miljardairs gaat missen?” Hij was vervolgens erg stellig: “Ik heb nooit FOMO.”

Geen FOMO

De CEO legde vervolgens uit waarom hij geen FOMO heeft. “Omdat ik vastbesloten ben wat ik wil doen en het ook om focus gaat”, begon hij, eraan toevoegend dat er “altijd van die dingen zijn waar je over hoort, misschien dit of misschien dat.” Hij is van mening dat banken moeten doen waar ze al jarenlang goed in zijn. Daar moeten ze mee doorgaan. De vraag is natuurlijk of crypto’s daar onder vallen. Zeker omdat de bank eerder beleggers het advies mee gaf om niet te investeren in de digitale munten, omdat deze te risicovol zijn.