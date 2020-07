We krijgen weer nieuwe Xbox Series X games te zien

Microsoft maakt bekend wanneer er nieuwe Xbox Series X games getoond gaan worden.

Met een verspreide aanpak krijgen we telkens wat meer te zien en te horen van de nieuwe Xbox Series X en zijn games. Het eerste evenement hebben we inmiddels achter de rug. Tijdens dit event werden games voor de nieuwe console getoond die afkomstig waren van derde partijen. Met een nieuwe event focust Microsoft zich op vermoedelijk meer op exclusieve games voor de console.

Xbox Games Showcase

De Xbox Games Showcase zal plaatsvinden op 23 juli. Het event is onderdeel van de Summer Game Fest. Vanaf 9 am PT kun je live inschakelen. In gewoon Nederlands betekent dat je op 23 juli vanaf 18:00 erbij kunt zijn. De livestream is te zien op de website van Xbox. Ook zal de stream live te zien zijn via Twitter, Facebook, YouTube en Twitch. Genoeg mogelijkheden dus om de nieuwste Xbox Series X games te zien.

Wat we precies kunnen verwachten is nog even afwachten. Zo is onduidelijk of we alleen trailers of ook echt gameplay gaan zien. Dit laatste hebben we nog amper voorbij zien komen. De hoop is natuurlijk dat er eindelijk uitgebreide gameplay te zien zal zijn. Fingers crossed dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren!