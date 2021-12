We kunnen vanaf nu knallen in Call of Duty: Warzone Pacific

Activision

Vanaf vandaag kunnen we eindelijk de nieuwe map spelen in Call of Duty: Warzone Pacific.

Call of Duty loopt al wat jaren mee, maar we zijn het nog steeds niet zat. Dat komt natuurlijk omdat de serie steeds een goed vervolg weet te maken. En laten we eerlijk zijn, gewoon even knallen in een mooie setting is vermakelijk. Dat kunnen we vanaf vandaag doen in een nieuwe map.

Call of Duty: Warzone Pacific

Er is een nieuw front in seizoen één van Call of Duty: Vanguard en Warzone Pacific. Een enorme introductie op het eiland van weer een jaar voor Call of Duty – compleet met gratis wapens, kaarten, operators en meer inhoud, speciaal voor Vanguard-bezitters. Deze nieuwe map is dus gebaseerd op Vanguard. Als je dit spel hebt gekocht, dan heb je vandaag ‘early access’. Hiermee krijg je toegang tot de nieuwe content. Heb je het spel niet, dan moet je nog één dag wachten.

Je kan wel alvast de trailer bekijken. Daarin zien we de map, maar ook wat actie. Warzone Pacific map Caldera start met een evenement in de vorm van Operation Vulcan. Hierin zie je hoe de strijd in al zijn omvang losbarst.

De map voelt en ziet er goed uit. Enorme bossen, witte bounty stranden en rotspartijen. In het midden van de map staat een (nog?) inactieve vulkaan. Wat betreft de omvang van de map is deze vergelijkbaar met de oude. De ontwikkelaar zegt dat het spel visueel zeer aantrekkelijk is. Dit omdat de technologie die gebruikt wordt, overeenkomt met die van Call of Duty: Vanguard.

Einde Verdansk

Met de nieuwe map moeten we afscheid nemen van de oude map met Verdansk. Heb je daar moeite mee, dan kun je nog een keer goed knallen om afscheid te nemen. Er is namelijk een afscheidsevenement georganiseerd, dit is in de spelsetting met Trio’s.