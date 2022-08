We leven in een notificatie hel

We hebben allemaal apps op onze smartphone staan en dit kan je leven tot een notificatie hel maken!

Het begint allemaal leuk en aardig. Je download een app en de app vraagt ​​je toestemming om je pushmeldingen te sturen. Ja, waarom ook niet denk je dan. Toch handig als je weet als iemand een berichtje in wat voor vorm ook naar je stuurt. Maar dan download je nog meer apps. En nog meer. Resultaat is dat je overspoelt wordt met apps die om je aandacht schreeuwen.

De notificatie hel bestaat

Apps slapen nooit en blijven meldingen pushen. Een aanbieding hier, een WhatsAppje daar, een nieuwe foto op Insta en ga zo maar door. We herkennen het allemaal, de notificatie hel. Dit is niet altijd zo geweest. Zeker in de begindagen van apps.

Een tijdlang lieten bedrijven als Apple app-ontwikkelaars niet zomaar alles doen met de macht om op elk moment van de dag onze aandacht te vragen. Ze stonden erop dat de macht voor het goede moest worden gebruikt, niet voor het kwade. Dat duurde echter niet lang. App-ontwikkelaars mogen ons nu marketingmeldingen sturen, zolang we ons daarvoor hebben aangemeld. Ga maar eens bij jezelf na: we geven eigenlijk altijd toestemming.

En trouwens, de oproep komt nu zelfs van binnenuit . Apple promoot zijn diensten in instellingenmenu’s en Samsung probeert je een nieuwe telefoon te verkopen.

Back to normal

Dat gaat niet gebeuren. Nou ja, er zijn wel wat handigheidjes om het te beperken. Denk iOS waar je tijdgevoelige meldingen kan verzamelen in een dagelijkse samenvatting en eenmaal per dag bezorgen.

Natuurlijk kan je heel de boel uitzetten, maar dan mis je weer veel. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Totdat er niet een echte goede oplossing hebben, zitten we met deze ellende.