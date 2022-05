We vieren vandaag Bitcoin Pizza Day. Wat is dat precies?

Happy Bitcoin Pizza Day! Was is deze lichtelijk pijnlijke cryptofeestdag precies en wat herdenken we samen?

Op 22 mei is het internationale Bitcoin Pizza Day en dat betekent dat we een hele bijzondere dag herdenken. Op deze dag in 2010 kost Laszlo Hanyecz namelijk twee grote pizza’s voor de schappelijke prijs van 10.000 Bitcoin! Het werd de eerste keer in de geschiedenis van crypto dat iemand iets echts kocht voor digitale valuta.

Bitcoin Pizza Day: €285.291.751 voor een pizza

Het begon allemaal bij de Amerikaan Laszlo Hanyecz die trek had in een Italiaanse versnapering. Hij schreef op het forum BitcoinTalk dat hij iemand 10.000 Bitcoin zou betalen als diegene hem een paar pizza’s zou bezorgen. Jeremy Sturdivant zag de forumpost en besloot het aanbod aan te nemen. Hij liet Papa John’s een stel pizza’s bezorgen en de rest is geschiedenis.

In die tijd was die hoeveelheid Bitcoin slechts $41 waard, een relatief schappelijke prijs voor twee grote pizza’s inclusief bezorging. Maar wat Hanyecz niet wist was dat zijn 10.000 Bitcoin ooit €285.291.751 waard zouden zijn. En dat is op het moment van schrijven, enkele weken na de enorme crash. Dat bedrag had op een goed moment makkelijk 2 keer zoveel waard kunnen zijn!

Kortom, Bitcoin Pizza Day is een viering van de eerste fysieke transactie ooit voor de cryptomunt. Het is tegelijkertijd een herdenking van de absurditeit van het voorval. Hanyecz, een miner jaren voordat Bitcoin mainstream werd, had vandaag de dag miljardair kunnen zijn. Hij kreeg daarentegen slechts 2 pizza’s voor z’n harde werk, al staat hij wel centraal in deze aandoenlijke feestdag.