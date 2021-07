We weten eindelijk wat de Playdate gaat kosten

Het ding is al jaren in ontwikkeling, maar van kopen is nog geen sprake. Wel is nu eindelijk een prijs van de Playdate bekendgemaakt.

Ruim twee jaar geleden werd de komst van de handheld console aangekondigd. In die tussenliggende periode was het stil. Al kwam dit jaar weer wat nieuws op gang. Nu is er eindelijk een doorbraak van de Playdate te melden. Amerikaanse media hebben de kans gekregen om het apparaat aan de tand te voelen. Tegelijkertijd is bekendgemaakt wat de prijs van de Playdate gaat zijn en wanneer de leveringen de deur uitgaan.

De prijs van de Playdate ligt op 179 dollar. Later dit jaar gaat de levering van start. Een exacte datum durfen de makers nog niet te communiceren. Met de Valve Steam Deck en dit nieuwe apparaat is de handheld console opeens weer booming. Het goede nieuws is dat Nederland behoort tot de landen waar de Playdate als eerste gelanceerd zal worden. Ook landen als België, Zweden, Duitsland en Frankrijk krijgen de console als eerste.

Het is vanaf 29 juli mogelijk om een pre order te plaatsen. Je moet dan wel meteen die 179 dollar overmaken. Bij annulering krijg je echter het volledige geldbedrag teruggestort op je rekening. Naast de handheld zelf, kun je ook de Playdate Cover voor 29 dollar extra bestellen. Dit is een hoesje om het apparaat te beschermen.

Check vooral de video hieronder om het concept van de Playdate nog eens in detail te bekijken, misschien snap je de prijs dan ook wat beter.