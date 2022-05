We zijn nog wel even zoet met het wereldwijde chiptekort

Dat het coronavirus de wereld langzaam verlaat betekent niet dat ook al diens problemen opgelost zijn. Zo is het wereldwijde chiptekort naar verwachting nog lang niet de wereld uit.

De tijden van heftige lockdowns en andere ongein zijn tegenwoordig langzaam verleden tijd aan het worden. Da’s fijn, dan kunnen we weer wat meer. Alle problemen die het coronavirus creëerde zijn echter verre van voorbij. Eentje die de techwereld nog steeds in zijn greep houdt: het chiptekort.

Chiptekort duurt nog even

Dankzij gesloten fabrieken en andere ongein is namelijk de vraag naar de nieuwste generatie krachtige chips (onder meer processoren) enorm groot, groter dan de productiecapaciteit momenteel. Alles wat met computers te maken heeft, heeft er last van. Een hel voor fabrikanten die nu kampen met enorme wachttijden voor zowel klanten als henzelf. Is er licht aan de horizon? Ja en nee. De CEO van Intel doet een voorspelling en ook al voorspelt hij het einde, het gaat nog wel even duren.

2024

Volgens de CEO van Intel Pat Gelsinger gaat het chiptekort namelijk nog tot 2024 duren. Nu de boel weer op stoom moet komen, moet alle achterstallige vraag natuurlijk ingehaald worden. Om die vraag bij te houden samen met het leveren van inmiddels nieuwe producten, moet er harder gewerkt worden. En dat wordt lastig. De extra geavanceerde technologie om meer chips te maken komt maar lastig op gang.

We hebben dus nog even last van het chiptekort. Veel technologie gaat dus ofwel erg duur worden, ofwel kampen met lange wachttijden. (via CNBC)