Web3, wat is dat nou?

Je hoort steeds vaker Web3, maar veel mensen weten niet wat het is. Wij leggen het je uit.

Web3 en metaverse, je hoort het steeds vaker langskomen. Het wordt gezien als de toekomst van het internet. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over. Dat is logisch want het is momenteel nog ‘work in progress’. Het is dan nog niet helder gedefinieerd, wij doen toch een poging om Web3 je uit te leggen.

Web3

Laten we beginnen te zeggen dat de meningen van de experts nogal verschillen. Het belangrijkste principe is echter dat het gedecentraliseerd zal zijn. Dit in plaats van gecontroleerd te worden door regeringen en bedrijven, zoals het geval is met het internet van vandaag. En tot op zekere hoogte verbonden zal zijn met het concept van de ‘metaverse’.

Decentralisatie bij Web3 is heel belangrijk, net zoals bij crypto’s. Op het internet van nu is bijna alles eigendom van bedrijven. En staat onder een soort van controle van de overheid. Dit komt omdat dit de eenvoudigste manier was om een ​​netwerkinfrastructuur op te bouwen. Namelijk omdat iemand betaalt om servers te installeren en daarop software in te stellen waartoe mensen online toegang willen hebben. Vervolgens brengen ze kosten in rekening om het te gebruiken of laat ons het gratis gebruiken, zolang als we houden ons aan hun regels.

Blockchain is natuurlijk op dit moment booming en kan ook helpen het internet te decentraliseren. Blockchain is een relatief nieuwe methode voor het online opslaan van gegevens, die is opgebouwd rond de twee kernconcepten van codering en gedistribueerd computergebruik.

Controle

Dit maakt het mogelijk dat gegeven worden opgeslagen op een manier dat ze alleen onder de controle staan ​​van de persoon die ze bezit. Zelfs als ze toevallig zijn opgeslagen op een server die eigendom is van een bedrijf of onderworpen is aan de controle van een plaatselijke overheid. De eigenaar of overheid kan nooit toegang krijgen tot de gegevens of deze wijzigen zonder de sleutels tot de codering die bewijst dat ze de eigenaar zijn.

Andere belangrijke concepten die vaak worden gebruikt met betrekking tot de technische infrastructuur van web3 zijn dat het open is, dat wil zeggen grotendeels gebouwd op open source software.