Webshops laten knallen van succes, doe het zo!

Iedereen heeft weleens gedroomd om een webshop te starten. Misschien heb je het al gedaan of heb je plannen om dit te gaan doen. Start met deze hosting en laat je webshop knallen.

Online winkelen is nog nooit zo populair geweest. Zeker met de coronapandemie zijn meer en meer mensen digitaal gaan winkelen. Ideaal natuurlijk, lekker op de bank iets bestellen. Om de volgende dag het afgeleverd te krijgen bij je eigen voordeur.

Echt serieus werd de e-commerce in de jaren negentig. Maar zelfs daarvoor waren er al diensten digitaal te bestellen op afstand. In 1981 kon je bijvoorbeeld al een reis boeken door middel van een datanetwerk van telefoonlijnen. Maar waarom zou je alleen maar bestellingen plaatsen als je er zelf ook geld mee kan verdienen?

Webshops met succes

Iedereen kent de succesverhalen: Jeff Bezos die in zijn garage de eerste stappen heeft gezet met zijn webshop. Om daarna door te groeien tot een van de grootste bedrijven ter wereld, namelijk Amazon. Hij kon niet zo succesvol zijn zonder goede producten, maar ook niet zonder goede en betrouwbare hosting.

Veel mensen hebben de stap gezet of willen graag een webshop beginnen. Hierbij is hosting heel belangrijk. Webshops met succes hebben allemaal super goede hosting. Uitval is namelijk dodelijk voor de verkoop. Webhosting is eenvoudigweg een dienst die particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud die toegankelijk is via een website. Dat heb je natuurlijk nodig voor je webshop. Wat cruciaal is is de snelheid, toegankelijkheid, schaalbaarheid en veiligheid.

Hoe dan?

Daar zijn natuurlijk verschillende manieren voor. Dat kan bij Hypernode, dat is de Nederlandse marktleider op het gebied van Magneto 2 hosting. Met deze Cloud Hosting maak je gebruik van de kracht van OpenStack en Amazon Web Services. Hierdoor profiteer je van de beste cloudinfrastructuur die op dit moment te verkrijgen is. Hierdoor ervaren je gebruikers een optimale online shopping omgeving. Een extraatje dat Hypernode ook kan aanbieden is Akeneo. Dit is een node die zij installeren en zo zorgen zij ervoor dat je altijd de nieuwste innovaties hebt op het gebied van prestaties en veiligheid.