Website software: hoe maak je een goede keuze?

Op 6 augustus 1991 kwam de allereerste website van de Bitse wetenschapper Tim Berners-Lee online. Inmiddels, meer dan 30 jaar alter, maken we dagelijks gebruik van het world wide web. Volgens het CBS maakte in 2022 89,5% van Nederland dagelijks gebruik van het internet. Als je een onderneming hebt, is het belangrijk om online zichtbaar te zijn. Geen zichtbaarheid betekent geen klanten en dus minder inkomsten.

Wil je een website voor je onderneming, maar vraag je je af of je dit zelf gaat doen of uit laat besteden? Als je tot over je oren in het werk zit en geen tijd hebt om zelf een website te maken, is uitbesteden een goede oplossing. Wel zit hier een prijskaartje aan vast. Heb je niet de (financiële) ruimte om een professional in te schakelen? Dan kun je zelf aan de slag met het opzetten van je website. In dit artikel lees je hoe je eenvoudig een website maakt.

Als je ervoor kiest om zelf een website te maken, betaal je een bedrag voor de software. Toch zijn deze kosten vele malen lager dan als je besluit een website uit te besteden. Met de webdesign software heb je naast toegang tot vele templates voor de lay-outs, ook de optie om SEO optimalisatie door te voeren.

Wat zijn de voor- en nadelen van website software?

Het zijn vooral de lage kosten, de ruime keuze aan templates voor je lay-out en het eenvoudig te gebruiken systeem wat website software aantrekkelijk maakt. Met de software maak je een unieke website, zonder veel geld kwijt te zijn aan een professionele partij. Daarentegen neemt het onderhouden van je website tijd in beslag. Ook zit je vast aan de software die je gebruikt. Besluit je na een tijd over te schakelen van aanbieder? Dan kan dit zorgen voor problemen.

Welke aanbieders van website software worden aangeraden?

Dankzij de goede online website software is het tegenwoordig niet meer ingewikkeld om zelf een professionele website op te zetten. Het enige wat je nodig hebt, zijn de juiste tools. Wij helpen je graag door onze favoriete webdesign software voor je op een rij te zetten.

Wix: dé marktleider in website creatie

Als je op zoek bent naar een gebruiksvriendelijke website builder met 100% Nederlandse ondersteuning en toepassingen, is Wix wat je zoekt. Het systeem wordt gebruikt voor onder andere persoonlijke blogs, affiliate websites, portfolio en cv, hobby site, online webshop en zakelijke webshops. De prijzen voor de pakketten lopen uiteen van 5,50 euro per maand tot 29 euro per maand. Het grote verschil tussen de pakketten zit hem in de bandbreedte, opslagruimte, video-uren, het ontwerpen van een professioneel logo en het aanbod van verschillende formaten om je logo op sociale media kanalen te delen.

JouwWeb: binnen 10 minuten je website online

Snel je website online kunnen zetten? Dat kan binnen 10 minuten met de verschillende pakketten van JouwWeb. Al meer dan 42 duizend ondernemers zijn je voor gegaan. Je kunt hier terecht voor het zelf bouwen aan een website, webshop en blog. Er zijn in totaal vier pakketten, bestaande uit: Gratis, Lite, Pro en Business. Het grote verschil tussen de pakketten zit hem in de toegang tot een domeinnaam, onbeperkte foto-albums die je kunt toevoegen en koppelingen tussen onder andere Google Search Console, Google Analytics en Google Mijn Bedrijf.

Wil je aan de slag met de software van JouwWeb?