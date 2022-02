Websites zoeken met emoij’s

Niet meer die ellenlange URL’s intikken, maar gewoon met wat emoij’s zoeken naar websites. Het kan vanaf nu!

Je kunt met de webbrowser Opera zoeken naar websites met emoij’s. Opera zei gisteren dat het webadressen op basis van emoji’s in staat heeft gesteld “een nieuw niveau van creativiteit naar het internet te brengen”.

Websites en emoij’s

Je hebt geen “www” of “.com” meer nodig om toegang te krijgen tot deze sites. Alleen een reeks minipictogrammen. Als je bijvoorbeeld naar de website van de rapper Lil Wayne zou willen tik je een alien en een muzieknootje. De functie is toegevoegd in samenwerking met Yat, een bedrijf dat op emoji gebaseerde URL’s verkoopt.

Deze URL’s -de emoij-strings- worden Yats genoemd. Hun eigenaren kunnen ze tokeniseren als een NFT op de Ethereum-blockchain en een korte animatie van de string op OpenSea verkopen of houden. Het bedrijf is van plan om gebruikers hun Yats te laten verbinden met elektronische betalingen. Yats zijn tussen de één en vijf tekens. En kunnen van een paar dollar tot honderdduizenden dollars worden verkocht. De duurste Yat was een gouden sleutel van één teken die medio 2021 $ 425.000 kostte.

Beroemdheden

Vooral beroemdheden vinden dit leuk om te hebben. Velen hebben al Yats gekochts voor websitehosting of promoties. Je kunt de webpagina’s van Steve Aoki (🎂🎵) of Lil Wayne (👽🎵) bezoeken of de iTunes-lijst voor de podcast “Questlove Supreme” van Questlove (❓❤️).

“Het is bijna 30 jaar geleden dat het world wide web voor het publiek werd gelanceerd en er is niet veel innovatie geweest op het gebied van weblinks: mensen nemen nog steeds .com op in hun URL’s,”. Dit zegt Jorgen Arnesen, executive vice president of mobile bij Opera in een persbericht. Daar komt dus met deze emoij’s verandering in.