Wederom verwoest Super Mario Bros. record op veiling

Opnieuw verbreekt een vroege versie van Super Mario Bros. tijdens een veiling het record van duurste game ooit verkocht.

Dat de game-industrie goed is voor bakken met geld, dat weten de meeste mensen wel. Maar dat je met de verkoop van een simpel spelletje een klein appartement kunt kopen, dat is nieuw. Vorig jaar vestigde een kopie van Super Mario Bros. het record voor hoogste opbrengst voor één game bij een veiling. Deze maand werd dat record verwoest met dezelfde game.

Veiling Super Mario Bros. verbreekt record

Een zeldzame versie van de Nintendo-game Super Mario Bros. haalt gisteren maar liefst $114.000 op. Dat is omgerekend bijna €101.000. Daarmee gaat de veiling van Heritage Auctions in de boeken als de duurste game ooit verkocht op een veiling.

Reden voor de gigantische prijs is de zeldzaamheid van de game. Het iconische gamepersonage was samen met Nintendo pas net in de Verenigde Staten geland. In 1985 werd getest of het Amerikaanse publiek wat zag in Super Mario Bros. op het Nintendo Entertainment System (NES).

Eenzelfde kopie, met een kartonnen lusje als verzegeling, zorgde al eerder voor een record. Maar deze kopie is in een dusdanig goede staat, dat iemand bereid was om er een paar gemiddelde jaarsalarissen voor neer te leggen. Niet dat diegene er praktisch iets aan heeft, want dergelijke collectors items worden nooit gebruikt of ook maar uit de verpakking gehaald.

Maar dat rijke verzamelaars veel voor game-gerelateerde object over hebben, is een gegeven. Eerder dit jaar werd via hetzelfde veilinghuis een bijzondere console verkocht. De Nintendo PlayStation was een prototype console die nooit is uitgekomen. Toch was de verkoop van dat stukje technologie goed voor honderden duizenden euro’s.

