Weer zwarte maandag voor de Bitcoin

Dit zijn de factoren die live koersen omhoog moeten stuwen.





Nadat we vorige week al een historische duikvlucht van de koers van Bitcoin en andere cryptomunten zagen is het vandaag weer zwarte maandag op de cryptomarkt. De Bitcoin en andere cryptomunten verliezen zwaar.

In het onderstaande overzicht van de live cryptokoersen, dat ik vandaag om 15.20 uur vastlegde, zien we het nieuwe bloedbad in één oogopslag.

Uitzondering op de ellende is de Tether (USDT), maar dat was, zoals ik zondag uitlegde, te verwachten.

Vraag is uiteraard wat er nu moet gebeuren om de koersen weer omhoog te krijgen. Zeker nu een positieve reactie op de door Amerika aangekondigde renteverlaging niet komt is die vraag relevant.

De verwachting is dat het dieptepunt nog niet in zicht is, maar dat de prijzen met de komende Bitcoin halving in zicht zullen stabiliseren op het break-even point van de miningkosten en dat is op dit moment iets boven de $ 5.000,-. Vandaar dat men nog steeds gematigd positief is over de koers op middellange tot lange termijn.