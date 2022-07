Meta, het moederbedrijf van onder andere Facebook en WhatsApp, wil af van de schrikkelseconde.

Net als één keer in de vier jaar een schrikkeljaar, waar we de mooie maand februari een dagje langer laten duren, bestaat er ook zoiets als een schrikkelseconde. Ook die is bedoeld om de standaardtijd die we gebruiken gelijk te zetten met de rotaties van de aarde.

Nu is die schrikkelseconde niet zo mooi regelmatig als een schrikkeljaar. Dat komt iedere 4 jaar terug, dus die kun je inprogrammeren. De schrikkelseconde zit anders in elkaar.

Middernacht

De schrikkelseconde is in 1972 ingevoerd door de wijze mannen van het International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS). Een goede manier om de tijd gelijk te zetten met de positie van de aarde. Om klokslag middernacht gaat de klok niet van 23:59:59 naar 00:00:00, maar naar 23:59:60 en dan naar 00:00:00. Dan heb je dus een seconde extra.

Sinds 1972 hebben we zo 27 seconden cadeau gekregen, want IERS heeft in al die jaren 27 keer geconstateerd dat er zo’n seconde bij moest.

Bron: Meta

In overzichtje dat Meta op zijn website plaatst kun je goed zien hoe onregelmatig die schrikkelseconde wordt toegepast. En dat is nou precies het probleem voor techbedrijven.

Computers kunnen prima tellen. Als er maar regelmaat in zit. Maar dan opeens een seconde extra… Toen in 2012 een seconde werd toegevoegd zorgde dat voor grote problemen bij techgiganten als Reddit, Yelp en LinkedIn.

Weg met de schrikkelseconde

Daarom wil Meta af van die seconde. Het leek ooit zo’n goed idee, maar met de techniek gebaseerde maatschappij die we nu hebben is het niks. Meta staat daar niet alleen in. Ook Google en Microsoft willen er vanaf. Maar ja. Zie het maar eens te centraliseren, want je moet het natuurlijk wel allemaal op dezelfde manier op hetzelfde moment doen.

Meta heeft er daarom alvast voor gekozen om niet die seconde er op middernacht achter te plakken, maar die extra seconde uit te smeren over 17 uur. Ze vertragen zeg maar de klok dusdanig dat er in 17 uur tijd een seconde bijkomt.

Verenigde Naties

Idealiter komt er een universele manier om de schrikkelseconde op een andere manier uit te voeren. Want als Meta kiest voor uitsmeren over 17 uur en Google voor 15 uur, dan kan dat toch weer voor een hoop problemen over de hele linie zorgen.

Die ene seconde houdt de gemoederen flink bezig. Zelfs tot in de Verenigde Naties. Het ITU (International Telecommunication Union), onderdeel van de VN, is zelfs met een onderzoek bezig naar dit fenomeen en komt met een rapport hoe dit wereldwijde probleem aan te pakken.

Tot die tijd zullen we het moeten doen met een extra tel om middernacht, of de oplossingen die elk techbedrijf zelf bedenkt. Aanstaande 31 december is het wellicht weer tijd voor een seconde extra. Dan duurt 2022 dus net iets langer dan verwacht.