Weg met die rare camerabobbel op je smartphone - Apparata

Heb je de laatste, nieuwste, mooiste smartphone, zit er nog zo’n rare camerabobbel op. Weg ermee!

2007 was een prachtig jaar, toen kwam de iPhone voor de eerste keer uit. Deze iPhone had een camera van slechts 2 megapixels, niet meer voor te stellen nu. Er was ook geen selfie- camera, wat een tijd. Nu kan je niet meer zonder meerdere camera’s aan de voor- en achterkant. Sommige sensoren zijn nu 108 megapixels, denk maar eens aan de Samsung S21 Ultra. Maar de lenzen zijn eigenlijk al die tijd ongewijzigd gebleven. Een nieuw bedrijf wil smartphonecamera’s gaan uitrusten met platte lenssystemen. Door dit aan te gaan passen kan die rare camerabobbel op de achterkant van je smartphone verdwijnen.

Platter, mooier en beter

Nog nooit van het bedrijf Metalenz gehoord? Klopt, wij ook niet. Maar zij willen smartphonecamera’s gaan maken met een enkel plat lenssysteem, dat gebruik maakt van een technologie dat ‘metasurfaces’ wordt genoemd. Hiermee kan de camera beeld maken van minimaal dezelfde kwaliteit als traditionele lenzen. De verwachting is zelfs dat de beelden beter en scherper gaan worden, dan de lenzen die we nu gebruiken in onze smartphones.

De camerabobbels op de huidige smartphones komen omdat we steeds meer willen doen met onze camera’s. Deze hebben bijna de gewone fotocamera’s vervangen, dus de eisen zijn tegenwoordig hoog. Onregelmatigheden in foto’s of filmpjes zijn onacceptabel. En we willen allemaal wel eens inzoomen. Om aan deze eisen te voldoen stoppen fabrikanten meer lenzen in onze smartphones. Apple en Samsung begrijpen dat en hebben de lenselementen over de jaren heen aanzienlijk verhoogd. Zeker bij Samsung, om de ‘periscoop’ lenzen te gebruiken voor die grotere zoommogelijkheden. Het stapelen hiervan kost wel ruimte en daarom wordt de camerabobbel steeds groter en groter.

Metalenz komt met de oplossing

Zij gebruiken namelijk in haar ontwerp een enkele lens die zo klein is als 1×1 en 3×3 millimeter en gebouwd is op een zogenaamde ‘glazen wafel’. Dit in plaats van plastic en glazen lenselementen die over een beeldsensor zijn gestapeld. En het zijn geen koekenbakkers, als wij het zo lezen. De CEO Robert Devlin werkte aan zijn doctoraat aan de prestigieuze Harvard University in Amerika. Hij heeft tien jaar aan een oplossing gewerkt samen met medeoprichter Federico Capasso. Hij is een welbekende fysicus en samen hebben zij in 2017 het bedrijf opgericht.

Net zoals een gebogen lens het licht versnelt en vertraagt ​​om het te buigen, kunnen we allemaal hetzelfde doen, zodat we licht kunnen buigen en vormen door de diameters van deze cirkels te veranderen. Devlin

Mooie ontwikkelingen dus, dat nog wel in de kinderschoenen staat. Het zal nog wel even duren voordat de techniek rijp is voor massaproductie, maar de eerste optimistische berichten zijn er.