Welke crypto’s heeft Musk nog meer naast Bitcoin?

Elon Musk heeft niet alleen Bitcoins, maar ook andere crypto’s. Wij weten welke.

We weten allemaal dat Elon Musk groot voorstander is van digitale munten. Maar welke munten heeft hij persoonlijk nou echt gekocht. En welke munten hebben zijn bedrijven aangekocht? Want daar heeft hij ook veel invloed op.

De crypto’s van Elon Musk, naast Bitcoin

Op dit moment heeft Musk aandelen in veel bedrijven. Sommige heeft hij opgericht, in andere heeft hij geïnvesteerd. De twee grootste en bekendste hiervan zijn SpaceX en Tesla. Persoonlijk is hij eigenaar van Bitcoin, Ethereum en Dogecoin. Zijn bedrijven bezitten op dit moment enkel Bitcoin. Hij zei ook dat het energieverbruik van Bitcoin “veel meer verschuift naar hernieuwbare energiebronnen”, en Tesla zal waarschijnlijk de cryptocurrency hervatten nadat hij meer due diligence heeft gedaan. Dat is een duur woord voor onderzoek.

Dit zei hij deze week op het Bitcoin-evenement “B Word”. Dit evenement bevatte een live discussie met Elon Musk, CEO van Tesla en SpaceX, Jack Dorsey, CEO van Square en Twitter, en Cathie Wood, CEO van Ark Invest. De discussie werd gemodereerd door Steve Lee, hoofd van Square Crypto.

Potentie van digitale munten

In antwoord op de vraag hoe hij de toekomst van Bitcoin ziet, begon Musk met het schetsen van de voordelen van de cryptocurrency. Tesla’s Technoking, die een evolutie van geld-T-shirt droeg tijdens de live discussie, zei toen: “Het heeft veel potentieel.” Met de nadruk: “Ik ben geen belegger”, zei Musk dat de enige belangrijke beursgenoteerde aandelen die hij bezit de Tesla- en Spacex-aandelen zijn. Hij ging verder:

‘Verder heb ik Bitcoin. Tesla is eigenaar van Bitcoin. Spacex bezit Bitcoin … En ik bezit persoonlijk een beetje Ethereum en Dogecoin’. Musk

Hoeveel ‘een beetje’ is onbekend. Maar Musk heeft diepe zakken, dus dat beetje zal best wat zijn. Wat betreft het onderwerp dat Tesla de acceptatie van Bitcoin stopte, legde Musk uit dat de opschorting tijdelijk was. Hij bevestigde: ‘We verkopen geen Bitcoin, ik verkoop het ook niet persoonlijk, en Spacex verkoopt ook geen Bitcoin.’