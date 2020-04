Welke kant gaat de Bitcoin op? [video]

De live koersen laten zien dat de Bitcoin ergens op broedt, maar waarop?





Hoewel er niet zo’n bizarre koerssprong als vorig jaar te zien was zat de Bitcoin (BTC) sinds één april goed in de lift. De stijgende koersen waren de aanleiding voor veel analisten om te denken dat de psychologische grens van $ 7.000,- nu wel succesvol aangevallen kan worden. Hiervoor lijkt het echter nog te vroeg.

In het overzicht met live cryptokoersen, dat ik vandaag om 13 uur vastlegde, zien we dat de koers rond de $ 6850,- blijft hangen. Hiermee ontstaat een consoliderend patroon waarin we zien dat investeerders wel vertrouwen hebben, maar nog onvoldoende durf om door te pakken. Laten we eerst de huidige stand van zaken eens bekijken:

Zo’n situatie leidt meestal tot een sterkere koersverandering in de daarop volgende periode. Immers, stilstand is achteruitgang. Als de koers dus rond hetzelfde punt hangt dreigen investeerders weg te lopen. Aan de andere kant kan de stabiliteit van de koers houvast bieden, zeker wanneer andere markten negatief reageren op de ontwikkelingen rond de Coronacrisis.

Tone Vays, die normaal best kritisch kan zijn op het koersverloop, is vol vertrouwen. Hij verwacht een prijsdoorbraak in april en voorziet verdere koersstijgingen in aanloop naar de Bitcoin halving. (Tekst gaat verder na de video).

Tegenover dit positieve scenario staat een historische koersanlyse. Op basis van deze analyse zien we dat de Bitcoin toch nog een forse koersval kan verwachten. Dit wordt gesteund door het feit dat de marktkapitalisatie voor stable coins weer groeit. Op basis van technische analyses zou de koers wel eens snel richting $ 3.000,- kunnen dalen om pas daarna weer te stijgen en aan de bull rally rondom de halving te beginnen.