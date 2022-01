Wereldwijde App Store “rel”: Nederland stribbelt tegen

Apple wil zo veel mogelijk geld trekken uit appontwikkelaars, maar onderzoek uit Nederland houdt dit tegen.

Apple en hun App Store zitten niet in de beste positie momenteel. Ja, het is nog steeds de enige ‘officiële’ plek om apps vandaan te halen, maar voor grote ontwikkelaars is het al een tijdje moeilijk wat betreft inkomsten.

Inkomsten

Zo simpel mogelijk uitgelegd: Apple vraagt om een bijdrage van 30 procent (inmiddels 15 procent) van inkomsten die gemaakt worden via de App Store en diens mogelijkheid om betalingen te voltooien. Waar het vervelend wordt is dat de prijzen zo aangepast moeten worden dat de bijdrage naar Apple nog voor een beetje winst zorgt. Ook mag er niet geattendeerd worden op andere betalingsmethoden. Voorbeeld: als je Spotify Premium afsluit via de App Store, mag Spotify dus niet zeggen “je kan ook via de website afsluiten”. Tegenwoordig mag dat wel via een email, maar ook dat is niet ideaal.

Tegenstand ACM

Nu is de maat echter vol. Nota bene Nederlands onderzoek steekt nu een stokje voor deze ‘belasting’. Het gaat er vooral om dat er meer duidelijkheid moet komen rondom betalingsmethoden buiten de App Store om. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zorgde ervoor dat Nederland onder hoge uitzondering een aparte App Store krijgt waar de betalingsmogelijkheden anders zijn ingericht. Dit omdat de betalingsmethoden in de App Store de belangen van datingapp Tinder ondermijnt.

Soap

Het begint een hele soap te worden. Want ook al wordt het nu makkelijker om buiten Apple om betalingen te doen, het bedrijf wil wel graag die bijdrage zien. Dus moeten ontwikkelaars in de App Store wel geld afstaan, ook al is de functie inmiddels zo aangepast dat het niet meer allemaal via Apple gaat. Anders loopt het bedrijf daarop inkomsten mis. Logisch, maar als het gaat om geld verdienen wil Apple natuurlijk zo hard mogelijk hun best doen. Hoe dit afloopt, wordt vervolgd.