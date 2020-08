Western Digital lanceert krankzinnig snelle externe SSD

In vergelijking met de vorige generatie is deze Western Digital SSD echt krankzinnig snel geworden.

Tijd is geld. Nou, dat hoef je niet tegen Western Digital te zeggen. Het bedrijf heeft een nieuwe externe SSD uitgebracht en deze is bijna twee keer zo snel in vergelijking met het uitgaande exemplaar.

We hebben het hier over de Western Digital externe SSD uit de My Passport serie. De externe harde schijf heeft een leessnelheid van 1050 MB/s en een schrijfsnelheid tot 1000 MB/s. Er komen twee varianten. Eentje met 500 GB opslag en eentje met 1 TB opslag. De nieuwe Western Digital My Passport externe harde schijven is verkrijgbaar in de kleur grijs. Andere kleuren (rood, blauw en goud) volgen later dit jaar. Deze schijf komt met een 256-bits AES-hardware versleuteling inclusief wachtwoordfunctie.

Met deze externe harde schijf heb je een schok, trillingsbestendigheid en valbestendigheid tot en met een hoogte van 1,98 meter. De schijf is compatibel met zowel Microsoft Windows als Apple Mac. Verder is het goed om te weten dat de SSD USB-C 3.2 Gen-2 als standaard hanteert.

De Western Digital My Passport SSD kost 152,99 euro voor de 500 GB variant en 245,99 euro voor de variant met 1 TB opslag. Je hebt na aankoop vijf jaar garantie op de externe harde schijf.