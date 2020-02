Westworld S3 knalt binnen met Breaking Bad-ster (trailer)

Westworld seizoen 3 belooft weer een waar spektakel te worden.





We wisten dat we lang moesten wachten op seizoen 3 van het sci-fi-western epos dat Westworld heet. Maar het wachten is bijna afgelopen, want over een kleine maand is het dan eindelijk zover. En de laatste trailer voor de release van het HBO pareltje geeft een hoop context aan de nogal vage andere trailers.

Kleine spoiler alert voor seizoenen 1 en 2

Westworld was in het eerste seizoen een zeer self contained verhaal over robots in een pretpark met Wilde Weste-thema. In seizoen 2 begon die facade letterlijk en figuurlijk te verkruimelen en werd de ‘echte’ wereld een doel voor de zelfbewust geworden machines. En seizoen 3 laat Westworld, Shogunworld en Raj grotendeels achter zich.

Westworld seizoen 3 introduceerde eerder al Warworld, een stuk van het pretpark gebaseerd op de Tweede Wereldoorlog. Ook Breaking Bad– en El Camino-ster Aaron Paul werd al aangekondigd als nieuw karakters. Sterker nog, hij kreeg een geheel eigen trailer.

Maar met de laatste S3 trailer weten we eindelijk waar het verhaal ongeveer naartoe gaat. Paul’s personage is net als Dolores een host die klaar is met de oppressie van de mens. In S2 werd Dolores een beetje neergezet als bad guy en de originele creatie van Anthony Hopkins’ karakter Ford lijkt dat pad te vervolgen, dit keer in de echte wereld.

Westworld gaat met andere woorden volledig buiten de grenzen van de parken en speelt zich op basis van de trailers grotendeels in de echte wereld af. We weten nu tevens dat Dolores het personage van Paul ‘wakker maakt’. De twee zullen een team vormen en – zoals het er nu naar uitziet – het opnemen tegen Maeve.

Westworld seizoen 3 met alle bekende namen uit de eerste seizoenen, inclusief de briljante Aaron Paul, zal op 15 maart lanceren op HBO.

Screen @HBO