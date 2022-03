‘Wettelijke regels voor crypto’s is juist goed’

Dit zegt een economieprofessor van de Cornell University: het is juist goed dat er regels komen voor crypto’s die de industrie ten goede komen.

De professor heet Eswar Prasad, hoogleraar economie aan de Cornell University. En hij deelde zijn gedachten over de crypto-executive order van de Amerikaanse president Joe Biden. De professor ging in wat dit betekent voor de industrie tijdens een interview met CNBC.

Regels voor crypto’s

Hij is van mening dat de regulering van cryptocurrency de industrie ten goede zou kunnen komen. “Uiteindelijk is wat dit soort regelgeving de industrie biedt, legitimiteit”. De industrie wordt dan volwassen en beschikbaar voor veel meer mensen die dan ook meer beschermd worden.

President Biden heeft woensdag een uitvoerend bevel uitgevaardigd over de regulering van cryptocurrencies. De professor legde uit dat het uitvoerend bevel in feite “verschillende Amerikaanse agentschappen en instellingen opdraagt” om met een “uitgebreid plan te komen voor de regulering van een brede reeks digitale activa. Inclusief gedecentraliseerde cryptocurrencies zoals Ethereum en Bitcoin. Maar daarnaast ook stablecoins. Het onderzoekt ook het vooruitzicht van de lancering van een digitale versie van de Amerikaanse dollar.

Wilde Westen

De professor zei dat op al deze gebieden regulering zeker nodig is. Dit omdat het nu een beetje het Wilde Westen is. Prasad merkte op: “Het risico bestaat dat deze technologieën kunnen worden gebruikt voor illegale financiering. Ze zouden uiteindelijk niet het soort beleggersbescherming kunnen bieden dat nodig is om ervoor te zorgen dat particuliere beleggers de risico’s begrijpen van waar ze aan beginnen.” Door regels krijgt de industrie de legitimiteit dat nodig is. Hiermee kan het de voordelen van deze nieuwe technologieën meer benutten door de risico’s te verminderen.