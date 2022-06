WhatsApp-bericht aanpassen na het sturen, handig of gevaarlijk?

WhatsApp werkt aan een manier om berichten te kunnen aanpassen nadat je ze verzonden hebt. Wat betekent dit in de praktijk?

Een ongemakkelijke spelfout. Een iets te enthousiaste toezegging. Wellicht zelfs een voorbarige belediging. WhatsApp werkt aan een manier om je woorden iets aan te passen na het verzenden. Maar afhankelijk van hoe de chatgigant de functie inricht, kan dit ook twijfelachtige situaties veroorzaken.

Verzonden WhatsApp-berichten aanpassen

De edit-functie maakt het dus straks mogelijk om WhatsApp-berichten na het sturen nog aan te passen, zo ontdekte WABetaInfo. De mogelijkheid verschilt van de mogelijkheid om berichten te verwijderen na het sturen. Gebruikers kunnen straks een gestuurd bericht selecteren en aanpassen op WhatsApp.

Aangezien het om een nog niet uitgebrachte testversie van WhatsApp gaat, is het nog niet helemaal duidelijk wat de beperkingen zijn van de functie. Het is bijvoorbeeld niet duidelijk hoe lang na het verzenden van een bericht je de inhoud nog kunt aanpassen. Momenteel kunnen gebruikers een bericht tot een uur na het sturen weer verwijderen. Mogelijk is dit ook het tijdslimiet voor de edit-functie.

Een andere mogelijke valkuil is de ruimte voor het sjoemelen met de inhoud van een bericht. Stel iemand vraagt onschuldig: ‘Lust je graag pizza?’. Vervolgens antwoord je (natuurlijk) met ‘ja, ontzettend dol daarop’, waarna de verzender zonder dat je het doorhebt zijn vraag aanpast naar ‘luister je graan naar de muziek van OneDirection’. Ontzettend ongemakkelijk als zo’n gesprek uitlekt naar je vrienden!

Doorgaans gebruiken services met een edit-functie daarom een indicatie wanneer een bericht is aangepast. Het is niet duidelijk of WhatsApp een dergelijke melding geeft na het aanpassen van een bericht. Ook weten we nog niet wanneer de functie daadwerkelijk uitkomt. Volgens WABetaInfo komt de functie naar Android, iOS en desktop.