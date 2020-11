WhatsApp laat jouw berichten verdwijnen - Apparata

Deze verdwijnende WhatsApp berichten zijn geen bug. Dit kun je doen.

Bijna iedereen gebruikt wel WhatsApp, dus het is logisch dat de berichtenapp steeds nieuwe manieren zoekt om haar klanten optimaal te bedienen. Of deze nieuwe functie handig is kan je je afvragen.

WhatsApp laat berichten verdwijnen

WhatsApp rolt momenteel een update uit. Met deze update krijg je de mogelijkheid om berichten na 7 dagen automatisch te laten verdwijnen. Ik checkte net zelf even mijn smartphone, maar ik heb de update nog niet ontvangen. Volgens berichten staat de service automatisch ‘uit’ en kun je deze functie ‘aan’ zetten. De berichtendienst zal de berichten dan vanaf 7 dagen na aanzetten verwijderen. Als je deze aan wilt zetten druk je op het icoontje met de foto van jouw gesprekspartner of groep (admin) waarbij je de berichten wilt laten verdwijnen. Boven de encryptie-instellingen zie je dan de optie om de functie aan of uit te zetten.

WhatsApp bouwt haken en ogen bij verdwijnende berichten

Wat je in de praktijk van de functie gaat merken is nog maar de vraag. Zo moet je, zoals ik aangaf, de functie eerst aanzetten. Bovendien moet jouw gesprekspartner de functie ook aan hebben gezet. De berichten worden namelijk alleen verwijderd als alle gesprekspartners de functie aan hebben staan. Ook wanneer je de functie beiden aan hebt gaan de berichten niet altijd weg. Zo maakt WhatsApp bekend dat de berichten ook blijven bestaan als ze binnen 7 dagen worden gequoot, getoond in previews of geforward naar iemand die deze instelling niet ‘aan’ gezet heeft.

Daarnaast kan ik me voorstellen dat je helemaal niet wilt dat berichten na 7 dagen automatisch verwijderd worden. Zeker nu iedereen thuis werkt kan het maar zo zijn dat mensen per WhatsApp belangrijke bevestigingen stuurt die je wilt bewaren. Voor zover bekend biedt WhatsApp geen mogelijkheden om, als je de functie voor een gesprekspartner aangezet hebt, berichten uit te zonderen van verwijdering. Bovendien blijkt uit de FAQ van WhatsApp dat de berichten, als de functie aan is, ook verwijderd worden als ze niet binnen 7 dagen gelezen zijn. Daarmee vraag ik me af of de immens populaire berichtenapp met deze update veel voordeel biedt.

Gelukkig werkt men bij WhatsApp aan meer verbeteringen. Zo gaat men helpen de opslagcapaciteit van jouw smartphone minder te belasten en dat lijkt mij een verbetering waar veel meer gebruikers iets aan hebben.