WhatsApp Desktop krijgt straks ook deze functie - Apparata

WhatsApp Desktop is straks weer een stukje uitgebreider. De dienst op je computer krijgt er een belangrijke functie bij.

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat diensten als Zoom en Microsoft Teams opeens booming zijn. Videobellen is niet meer weg te denken in de zakelijke wereld. Ook privé is het een belangrijke vorm van communicatie geworden. Met name als je wat verder op afstand van elkaar woont.

Via je smartphone kon je al videobellen in WhatsApp, maar de desktop variant van de applicatie liep op dat vlak wat echter. Op het laatste moment komt de berichtendienst toch nog in 2020 met een update. Je kunt straks binnen WhatsApp Desktop videobellen. Zo hoef je niet altijd gebruik te maken van Zoom of Microsoft Teams. En laten we wel wezen, videobellen via WhatsApp is lekker makkelijk. Vrijwel iedereen heeft immers deze app op zijn of haar smartphone geïnstalleerd in Nederland.

De nieuwe feature werd ontdekt door WABetainfo. Het uitrollen van de functie is nog erg beperkt. Bovendien heb je nog altijd je telefoon nodig om gebruik te kunnen maken van de feature. Maar goed, dat laatste is niet schokkend. WhatsApp Desktop vereiste altijd al dat je telefoon in de buurt was om van de applicatie gebruik te kunnen maken.