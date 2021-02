WhatsApp duwt nieuwe voorwaarden toch door je strot - Apparata

Linksom of rechtsom. WhatsApp gaat zijn nieuwe voorwaarden toch aan zijn gebruikers opleggen.

Recent werd bekend dat WhatsApp nieuwe voorwaarden ging opstellen. De angst was er dat er meer data met moederbedrijf Facebook uitgewisseld zou gaan worden. Het kwam zelfs zover dat de berichtendienst de uitrol van de nieuwe voorwaarden moest uitstellen vanwege alle commotie. De angst voor privacy kreeg namelijk, terecht of onterecht, een sneeuwbaleffect. Want Facebook heeft WhatsApp al jaren in handen, dus heel vreemd zijn deze ontwikkelingen niet.

Nu gebruikt WhatsApp deze tijd om zijn gebruikers in te lichten. Dat werd al eerder bekend, onder andere door middel van de Status-functie binnen de dienst. Nu heeft WhatsApp bekendgemaakt dat die nieuwe voorwaarden er toch echt gaan komen. Gebruikers moeten voor 15 mei akkoord gaan met de nieuwe voorwaarden, anders kunnen ze niet langer gebruik maken van de berichtendienst.

Nieuwe WhatsApp voorwaarden zorgen voor controverse

Het zijn daarmee gouden tijden voor concurrenten Telegram en Signal. Deze diensten zien juist het aantal gebruikers toenemen door al het gedoe bij WhatsApp. WhatsApp gaat ook de komende periode gebruikers inlichten over die nieuwe voorwaarden. De komende weken kun je dus wat informatie van de berichtendienst verwachten. Wie niets ziet in die nieuwe voorwaarden zal op zoek moeten gaan naar een alternatief.