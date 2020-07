WhatsApp eindelijk te gebruiken op meerdere smartphones

Een groot nadeel van WhatsApp is dat je het maar op één smartphone tegelijk kunt gebruiken. Komt daar eindelijk verandering in?

De meeste huidige smartphones hebben een functionaliteit waarbij je twee simkaarten op één toestel kunt gebruiken. Ideaal als je privé en werk op één smartphone wilt combineren. Het kan echter ook zo zijn dat je meerdere smartphones gebruikt. Om meerdere smartphones gebruik maken van één WhatsApp nummer kan vooralsnog niet.

Het is vreemd dat dit anno 2020 nog steeds niet kan. Er lijkt echter op de korte termijn verandering in te komen. Dat ontdekte WABetaInfo met een proefversie van de wereldberoemde berichtendienst. In een Android beta is een functie ontdekt die het toestaat om WhatsApp met één nummer te gebruiken op vier verschillende apparaten.

Omdat de functie in een beta zit is de feature op dit moment nog in ontwikkeling. Het is in elk geval positief te noemen dat de berichtendienst er druk mee bezig is. Kunnen we straks eindelijk WhatsApp gebruik op meerdere smartphones, zonder dat je elke keer alles opnieuw moet instellen als je wisselt van toestel. Op dit moment is de enige mogelijkheid om WhatsApp ‘dubbel’ te gebruiken via je computer met een smartphone in de buurt. Dit is een verlengstuk van de mobiele app. Het heeft als groot voordeel dat je lekker snel kunt typen via de computer in vergelijking met je smartphone.