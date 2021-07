WhatsApp foto's en video's in hoge kwaliteit versturen - Apparata

Er komt een belangrijke update aan voor WhatsApp, namelijk de mogelijkheid om foto’s en video’s in hoge kwaliteit te versturen.

Als je een leuke video of mooie foto hebt gemaakt wil je deze natuurlijk even sturen naar vrienden of familie. WhatsApp is daarvoor de makkelijkste app op je smartphone. Maar WhatsApp sloopt ook de kwaliteit van je content. De foto of video wordt namelijk vrij streng gecomprimeerd. Daardoor krijgt de ontvanger slechts een glimp te zien van de oorspronkelijke content in kwaliteit. En dat is al jaren een vreselijke eigenschap van WhatsApp.

WhatsApp foto’s en video’s in hoge kwaliteit

Maar we hebben heugelijk nieuws. Volgens WABetaInfo is het zo dat de laatste WhatsApp beta een verbetering heeft op dit vlak. Gebruikers krijgen de vraag of ze de foto of video in oorspronkelijke kwaliteit willen versturen naar de ontvanger. In de instellingen staan drie keuzes. Automatisch (standaard), beste kwaliteit en data saver. Dat laatste is vooral handig als je internetbundel bijna op is. Maar dat laatste is anno 2021 steeds minder een issue natuurlijk.

Deze update is meer dan welkom. WhatsApp foto’s en video’s in hoge kwaliteit versturen is een wens dat ondergetekende al jaren heeft. Met de smartphones van nu kun je zulke mooie foto’s en video’s maken. Het is dan zonde dat ze flink gecomprimeerd worden met een bagger resultaat dat je naar vrienden of familie stuurt. Dat is straks afgelopen met een toekomstige update!