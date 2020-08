WhatsApp gaat helpen onzin berichten te filteren

Laat je niet gek maken, soms krijg je gewoon een hoop onzin berichten te zien op WhatsApp.

Stuurt je tante die je nooit ziet opeens een bericht door dat er hackers actief zijn in je regio? Of dat de overheid code rood over een gebied heeft afgeroepen? Dit soort berichtjes zijn fake news en worden in kettingberichten doorgestuurd op onder andere WhatsApp. De methode is zo oud als de weg naar Rome. 15 jaar geleden gebeurde het al op MSN en nu dus ook op WhatsApp.

Een doorgewinterde internetter zal de onzin eenvoudig bespeuren. Helaas is er nog altijd veel onwetenheid en sturen mensen dit soort info zonder de controleren door. WhatsApp is op de hoogte dat dit soort berichten in omloop zijn. De berichtendienst komt daarom met een speciaal label voor berichten die vaak zijn doorgestuurd.

Als je een bericht van iemand ontvangt en deze heeft twee pijlen dan betekent dit dat het een kettingbericht betreft. De kans is dus groot dat het niet legitiem is. Het is in elk geval zo dat een bericht met twee pijlen niet door de persoon is geschreven, maar direct is doorgestuurd.

Eerder kwam WhatsApp al met een limiet voor het aantal berichten die een gebruiker kan doorsturen. Het zijn methodes van de berichtendienst om fake news tegen te gaan en om de privacy van gebruikers beter te waarborgen. De feature is uitgerold in Brazilië, Italië, Ierland, Mexico, Spanje, het Verenigd koninkrijk en de Verenigde Staten. Op termijn komt het ongetwijfeld ook naar Nederland.