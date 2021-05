WhatsApp gaat het meest irritante probleem binnen de app oplossen! - Apparata

Steeds meer mensen gebruiken spraakberichten binnen WhatsApp, maar er is één ding wel heel ergerlijk aan.

Nog steeds versturen gebruikers van WhatsApp miljarden getikte berichtjes per dag naar elkaar toe. Maar een andere functie wordt steeds populairder en dat is het versturen van spraakberichten. Vooral te gebruiken als je veel te vertellen hebt en geen eindeloos verhaal zou willen tikken. Klik op het symbooltje, spreek wat in en het wordt verzonden. En dat is juist het probleem: het spraakberichtje wordt gelijk verzonden. Je kan het niet eerst even afluisteren, als je toch iets heel stoms hebt gezegd. Of als het opeens heel hard waait. Of als er een motor keihard langs komt scheuren. Allemaal situaties waarbij je toch het spraakbericht wellicht even opnieuw zou willen inspreken.

WhatsApp spraakberichten

WABetaInfo ontdekte in de broncode van de berichtendienst dat het bezig is om hier verandering in te brengen. De website ontdekte namelijk dat het straks mogelijk is om het spraakbericht eerst te beluisteren, voordat je het verzend. Dat is toch echt wel handig.

Het is natuurlijk al mogelijk om een spraakbericht met je telefoon op te nemen en dan via WhatsApp te versturen. Maar deze nieuwe functie maakt het mogelijk om dat binnen de app te doen. Dit is minder omslachtig en het werkt makkelijker.

Wanneer de functie voor ons beschikbaar komt, is nog onbekend. Er wordt op dit moment achter de schermen aan gewerkt, voordat het in een bètaversie getest gaat worden. Dit kan dus nog wel even duren. Het is wel duidelijk dat het bedrijf de meerwaarde ziet van spraakberichten en dat het daar meer op gaat inzetten. Dat deed WhatsApp al eerder met een andere nieuwe functie, waarmee je de snelheid van spraakberichten kan aanpassen. Hiermee kan je sneller of langzamer berichten afluisteren. Het probleem van langzaam sprekende mensen los je hiermee op.