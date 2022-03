WhatsApp gaat hiermee de berichtjes aanpassen

Het lijkt erop dat de berichtjes in WhatsApp al jaren hetzelfde zijn. Dat klopt ook wel, maar daar komt verandering in.

Nooit een winnend team veranderen. Dat is een mooie uitdrukking en zo denken ze er bij WhatsApp ook over. De berichtendienst is zeker over de jaren wel wat aangepast, maar niet enorm. Zo blijft het lekker bruikbaar, maar ook herkenbaar.

Berichtjes binnen WhatsApp

Eigenlijk het meest belangrijke binnen de dienst: de berichten. Het bedrijf gaat daar een functionaliteit aan toevoegen. Hier komt de website WABetaInfo mee en hebben het gezien in een testversie voor Android. Je kunt namelijk binnenkort een emoijreactie sturen. Dit betekent dat gebruikers een emoij op een bericht kunnen plakken. Dit kan zonder zelf een nieuw bericht te sturen. Bij andere platformen kan dit al op soortgelijke manieren, maar WhatsApp volgt daar dus nu in.

Als iemand zegt dat hij op het terras een biertje aan het drinken is, kan jij daar een duimpje overheen plakken. Over dat bericht van die persoon, dit is een snelle en leuke manier van reageren. Het is nog onduidelijk wanneer de functie in een normale update van de dienst komt, zodat we het allemaal kunnen gebruiken.

Nieuwe functie

De website WABetaInfo is een goed ingelichte website en pluizen de testversies van de dienst volledig door. Al in september 2021 kwamen ze deze functie eerder tegen in een testversie. Echter, nu is de toepassing voor meer testers beschikbaar. Het lijkt erop dat WhatsApp de functie heeft geperfectioneerd en nu verder gaat testen. Op dit moment kunnen testers reageren met zes emoij’s. In de toekomst zullen dit er vermoedelijk veel meer worden.