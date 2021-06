WhatsApp gaat je bellen om je account te verifiëren! - Apparata

WhatsApp gaat je binnenkort mogelijk bellen. Dit om je WhatsApp-account te verifiëren. Lees hier hoe het bedrijf dit gaat doen en waarom.

Een nieuwe telefoon aanschaffen, altijd leuk. Maar je moet dan ook weer al je apps en accounts overzetten. Natuurlijk, daar zijn handige programma’s voor die dit een stuk makkelijker maken. Toch moet je dan (ook) je WhatsApp– account herstellen.

WhatsApp- account verifiëren

Als je je account herstelt, stuurt WhatsApp je een code met zes cijfers per sms. Het bedrijf kijkt nu naar een nieuwe methode om dit te doen en om je account te verifiëren. Ze kijken namelijk naar flash- oproepen. WABetaInfo kwam hiermee. Volgens een rapport, gekregen van betrouwbare bronnen, test de chat- app deze mogelijkheid voor Android. Het werkt vrij simpel. Je kan straks kiezen om een oproep ter verificatie te krijgen in plaats van een sms- code. WhatsApp belt je dan heel kort en beëindigt het bijna direct. Je hoeft niet op te nemen.

Hierbij wordt gecontroleerd of het laatste telefoonnummer in het logboek van je telefoon gelijk is aan het nummer dat je 6-cijferige code geeft. Dit telefoonnummer is altijd anders, dus er is geen manier om deze methode te misleiden, wat een veilige ervaring garandeert. WhatsApp gaat dit niet verplichten, je kunt kiezen of je voor deze optie gaat of gewoon een sms- code zou willen ontvangen.

Afbeelding via WABetaInfo

Alleen voor Android

Het bedrijf test deze functie nu. Het is niet bekend of het ook daadwerkelijk uitgerold gaat worden. Is dit wel het geval, dan zal het alleen voor Android zijn. Het besturingssysteem van Apple laat niet toe om de oproepgeschiedenis te lezen. Volgens WABetaInfo zal WhatsApp alleen deze gegevens hiervoor gebruiken, voor niks anders. Het is namelijk wel zo dat de app dan toegang heeft tot je oproeplogboek om de laatste invoer te vergelijken om te verifiëren.