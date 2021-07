WhatsApp gaat je helpen mobiele data te besparen! - Apparata

Foto’s en video’s versturen. Het vreet mobiele data, WhatsApp gaat je helpen hierop te besparen.

We appen wat af tegenwoordig. We sturen niet alleen berichtjes, maar we sturen ook massaal foto’s en video’s. Hartstikke leuk natuurlijk, maar het kost je wel veel mobiele data. De berichtendienst weet dit ook en gaat je daarbij helpen. In een bèta- versie van de app is namelijk een nieuwe functie verschenen.

WhatsApp functie helpt je met mobiele data

Via een nieuw keuzemenu laat WhatsApp je binnenkort de uploadkwaliteit kiezen. Hierbij is het de bedoeling dat je zo op je mobiele data kan besparen. De functie is nog niet helemaal klaar en komt eerst in een betá- versie. Deze komt binnenkort uit en zal dan getest gaan worden.

De berichtendienst gaat jou dan de keuze geven in welke uploadkwaliteit je video’s zou willen versturen naar je vrienden. Bij het versturen komt er een keuzemenu, waarbij je verschillende opties kan kiezen. De opties zijn ‘beste kwaliteit’, ‘databesparingsmodus’ of ‘automatische modus’. Bij de laatste variant zal WhatsApp zelf bepalen welke compressie het beste is voor de video die jij zou willen versturen. Je geeft het dus als ware uit handen en denkt dat de berichtendienst het het beste weet.

Afbeelding via WABetaInfo

Weinig verdere details

De informatie kwam als eerste van WABetaInfo. Dit is de bekende analist en geruchtenverspreider. Zij wisten de informatie te vinden, maar weten daarnaast opvallend weinig. Onbekend is nog of het keuzemenu elke keer verschijnt als je een filmpje gaat versturen. Het kan ook gaan om een vast menu in de instellingen. En de grote hamvraag is natuurlijk: hoeveel data kan je ermee besparen? En hoeveel verschil zit er tussen de varianten? Dat is belangrijk om te weten, want dan weet je of het de moeite waard is. Wat ook van invloed zal zijn is of je op wifi zit of gebruik van maakt van mobiele gegevens.