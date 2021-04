WhatsApp gaat je meer design- mogelijkheden bieden! - Apparata

De berichtendienst WhatsApp ziet er al een eeuwigheid hetzelfde uit. Daar komt nu verandering in.

Iedereen kent de bekende kleuren en design van WhatsApp wel. En eigenlijk is dit jaren zowat geheel onveranderd gebleven. Natuurlijk, je kan de achtergronden aanpassen van je gesprekken. Maar voor wat betreft de aanpassingen van het uiterlijk is dit het wel. Dit maakt WhatsApp heel herkenbaar en mensen hebben bij de bekende kleuren een goed gevoel.

De berichtendienst heeft nu aangekondigd een nieuwe feature te introduceren dat het aanpassen van de kleuren mogelijk maakt. Niet in heel de app, maar sommige onderdelen kunnen aangepast worden aan je favoriete kleuren.

WhatsApp design

Het nieuws verscheen het eerst op WABetaInfo, zij zeggen dat WhatsApp het mogelijk gaat maken om de kleuren van het menu te veranderen. Beter nog, dat kan je straks zelf doen! Met de nieuwe feature kan jij zelf bepalen welke kleur de balk boven het gesprek heeft. Standaard is deze balk in iOS grijs en in Android groen. Een andere leuke aanpassing is de mogelijkheid om de kleuren van de tekstballonnen aan te passen. Deze zijn nu nog het bekende lichtgroen.

Afbeelding via WABetaInfo

WhatsApp test zoals altijd de nieuwe functies eerst in een bèta versie. Dat is het bedrijf nu aan het doen. De berichtendienst test de nieuwe functies nu in een bèta versie alleen voor iOS gebruikers. Natuurlijk gaat dit ook voor Android plaatsvinden. Het is nog onbekend wanneer de functie voor iedereen beschikbaar komt en in welke update we het WhatsApp design kunnen gaan aanpassen.

Nog meer vernieuwingen

We schreven er al eerder over, maar binnenkort kan je ook makkelijker stickers zoeken en gebruiken. Hiernaast kan je beter beeldbellen met de desktopversie van WhatsApp en audioberichten sneller afspelen. Al met al heeft WhatsApp de aankomende maanden veel nieuwe features voor ons in petto.