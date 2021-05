WhatsApp gaat jou helpen overstappen! - Apparata

WhatsApp gaat jou helpen overstappen als je naar een ander besturingssysteem gaat of een nieuw telefoonnummer krijgt. Lees hier hoe en wat.

Veel mensen wisselen best veel van smartphone en dus ook van telefoonnummer. Probleem bij WhatsApp is dan, dat je niet je chats kan meenemen. Sterker nog, je moet gewoon de app opnieuw installeren op je telefoon en alles opnieuw doen. Chats ben je kwijt, en telefoonnummers moet je opnieuw synchroniseren.

Wat misschien vaker voortkomt is dat je van besturingssysteem wisselt. Dus je neemt je telefoonnummer mee, maar gaat bijvoorbeeld van een Samsung S21 (Android) naar een iPhone 12 (iOS). Dan loop je ook tegen beperkingen aan! Het bedrijf komt nu met een nieuwe handige functie dat binnenkort uitkomt.

Telefoonnummer

Nu is bij WhatsApp je telefoonnummer belangrijk. Je kunt je chats bijvoorbeeld opslaan in de cloud, maar wil je deze weer ophalen dan is dat gekoppeld aan je telefoonnummer. Of aan het besturingssysteem. Als je zou willen overstappen van Android naar iOS, dan loop je dus daar ook tegen problemen aan. De berichtendienst gaat dit makkelijk maken en biedt gebruikers straks migratieoplossingen aan die ons leven een stuk makkelijker gaan maken.

Oplossing WhatsApp bij overstappen

WABetaInfo ontdekte de nieuwe functionaliteit. Op een screenshot laten zij zien dat het mogelijk zal worden om tijdens het migratieproces te kiezen voor een ander telefoonnummer. Dat kan je alleen doen als je ook daadwerkelijk bezig bent om de boel over te zetten, op elk ander moment kan je chats dus niet overzetten. En het zijn niet alleen je chats, ook je mediabestanden gaan mee. Dat is wel heel handig, zo raak je je favoriete afbeeldingen niet kwijt binnen de app.

Afbeelding via WABetaInfo

De functie is nog in ontwikkeling, onbekend is wanneer wij van deze nieuwe migratie- tools gebruik kunnen maken.