WhatsApp gaat weinig gebruikte functie een meer prominente plek geven

Beetje pushen om het toch maar meer te gebruiken. Dat gaat WhatsApp doen met een functie die blijkbaar te weinig gebruikt wordt.

Dan hebben we het over de Status-functie. Veel andere apps hebben dit in de vorm van bijvoorbeeld Stories, maar daar werkt het wel. Niet heel veel mensen gebruiken deze functie binnen de berichtendienst. En daar baalt het bedrijf van.

Weinig gebruikte functie WhatsApp

Daarom gaat WhatsApp volgens WABetaInfo de Status-functie een prominente plek geven. Hierdoor ontkomen we er niet aan en gaan we het (wellicht) gebruiken. Naast de eigen knop in de menubalk onderin de app, verschijnen ze in de toekomst ook in je chatlijst. Op dit moment testen ze dit en als het succesvol blijkt krijgen we er allemaal mee te maken.

Als een van je contacten dan een Status plaatst, zie je dit direct aan de profielfoto in je chatoverzicht. Insta heeft dit ook en laat dat bedrijf tevens onder het moederbedrijf Meta vallen. Het kan geen toeval zijn. Je gaat dan rondom de profielfoto een gekleurde cirkel zien die aangeeft dat er een nieuwe Status-post is. Een tikje op de foto zorgt ervoor dat je gelijk de Status-post kan zien.

WABetaInfo

Chatgesprek

Je ziet een dergelijk direct bericht alleen van personen waar je pas een gesprek mee gevoerd hebt. Als je een tijdje niet gechat hebt met iemand, dan vindt je de Status alleen in het losse scherm. Niet geïnteresseerd in iemands zijn of haar Status? Zet de functie dan op ‘mute’. Hierdoor verschijnen ze niet in je chatoverzicht.

WhatsApp is nu druk bezig om te testen onder een kleine groep gebruikers. Wanneer de functie bij alle gebruikers zal komen, dat is onbekend.