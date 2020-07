WhatsApp geeft je hét wapen tegen irritante groepsgesprekken

WhatsApp test momenteel een functie waarmee je irritante groepsapps voor altijd het zwijgen op kunt leggen.

WhatsApp is waarschijnlijk ’s werelds grootste instant messaging service die er is. Maar van sommige gesprekken wil je wellicht helemaal geen berichten ontvangen. Het was dan altijd al mogelijk om die app-groepen tijdelijk te muten. Maar een lekker ontdekte dat deze functie aangepast gaat worden. Binnenkort heb je het ultieme wapen tegen irritante groepsgesprekken: voor altijd muten.

WhatsApp test ‘mute voor altijd’

Lekkers van WABetaInfo schrijven dat WhatsApp een beta draait voor een ‘mute voor altijd’ feature. Momenteel kun je ervoor kiezen om gesprekken op WhatsApp 8 uur, een week of een jaar op stil te zetten. Maar de intervallen tussen die perioden zijn een beetje vreemd. Daar lijkt vooralsnog overigens geen verandering in te komen, want volgens de lekkers wordt alleen het muten voor een jaar omgezet naar muten voor altijd.

En dat is een welkome toevoeging als je het aan mij vraagt. Sommige gesprekken, vooral grote groepsgesprekken, kunnen nogal eens barsten van de berichten. Maar je hoeft er niet per se in geïnteresseerd te zijn. Voor al die gesprekken waar je niet uit kunt of wilt, maar waar je geen meldingen van wil ontvangen, is de ‘mute voor altijd’ feature ontzettend handig.

Sowieso was het een beetje raar dat het maximum tot dusver een jaar is. Als je een jaar niets van een gesprek wilt horen, dan kun je ervan uitgaan dat je überhaupt geen interesse in het gesprek hebt. Wie besluit er een jaar aan te klikken, om vervolgens 365 dagen later even goed na te denken of de mute nog wel van toepassing moet zijn..

Hoe dan ook, de feature wordt momenteel zeer beperkt getest. Zelfs de huidige beta-versie heeft de functie nog niet. Wanneer de daadwerkelijke uitrol van keihard muten zal plaatsvinden, is dus nog niet bekend.

