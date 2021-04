WhatsApp geeft je meer controle over verdwijnende berichten - Apparata

WhatsApp krijgt volgens dataminers eindelijk wat meer opties wat betreft de verdwijnende berichten-functie. Maar riant is het niet.

Eind vorig jaar introduceerde WhatsApp een functie die verdwijnende berichten mogelijk maakte. De feature was daarentegen ontzettend gelimiteerd en best wel nutteloos. Volgens WABetaInfo komt er daarentegen een update aan die gebruikers meer controle geeft over wanneer de berichten verdwijnen. Vooralsnog blijven er wat loopholes aanwezig in het systeem, maar het zal in elk geval iets aantrekkelijker worden om de feature te gebruiken.

Controle verdwijnende berichten WhatsApp

Het medium ontdekt dat WhatsApp werkt aan specifieke tijdsinstellingen voor verdwijnende berichten. Voorheen hadden gebruikers de optie ‘aan’ of ‘uit’. Met de nieuwe update kun je daarnaast kiezen of het bericht na een week of een dag (24 uur) verdwijnt.

Daarmee krijgt de functie misschien wat meer draagvlak. Volgens een poll van AndroidAuthority gebruikt slechts iets meer dan 11% van alle WhatsApp-gebruikers de huidige feature. Bijna 89% van alle gebruikers doet niets met de optie, wat wel iets zegt over het praktische nut ervan.

Het lijkt erop dat de huidige loopholes nog wel van toepassing blijven; gebruikers moeten allebei de functie aan hebben staan voordat het een optie is om verdwijnende berichtend te versturen. Daarnaast blijft het bericht bestaan als anderen het quoten of doorsturen.

Wel geeft het gebruikers eindelijk wat meer opties wat betreft de periode dat een bericht beschikbaar blijft. Het is me niet helemaal duidelijk waarom WhatsApp niet gewoon een hoop tijdsperiodes mogelijk maakt. ‘Wie heeft er zin om mee naar de bakker te gaan voor lunch’ is immers slechts enkele minuten relevant. En wat dacht je van berichten die een jaar blijven bestaan? Vooralsnog houdt WhatsApp het vanaf de aankomende update bij een dag en een week.

